Claudiu Târziu (ECR): Când Ucraina a început să sape pe canalul Bîstroe, am atenționat că e un atac la adresa României

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, a lansat un nou atac la adresa Guvernului și a zis că actuala criză din energie este rezultatul incompetenței și lipsei de acțiune a guvernelor din ultimii ani.

„Guvernul ne bagă din criză în criză. Acum în criza de energie. De ce? Din incompetență și indolență. La fel ca toate guvernele PSD-PNL-USR-UDMR care l-au precedat. Știam ce trebuia făcut. Bala, brațul care fură apa Dunării chiar înainte să ajungă la Cernavodă pentru centrala nucleară, avea nevoie de lucrări de ani de zile. La fel, Dunărea avea nevoie de un program de dragaj periodic. Nimic nu s-a făcut.



Cînd Ucraina a început să sape pe canalul Bîstroe, am atenționat că e un atac la adresa României. Drept mulțumire pentru ajutorul dat de România. Propaganda guvernamentală m-a acuzat de filorusism. Azi vedem cine avea dreptate. Bîstroe ia din apa necesară pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Principiul vaselor comunicante, știți, cel pe care l-au redescoperit guvernanții acum, la Bala. Ca de fiecare dată cînd ratează, Bolojan cere românilor încă un sacrificiu. Guvernele PSD-PNL-USR-UDMR au umflat deficitul pînă la cer. Bolojan a cerut taxe și impozite mai multe și mai mari.



Aceleași guverne au închis mine și termocentrale pe cărbune. Au abandonat hidrocentrale gata în proporție de peste 90 la sută. Iar acum, cînd Dunărea a scăzut, sînt pe cale să oprească centrala nucleară de la Cernavodă, pentru că n-au fost în stare să rezolve, de doi ani, problema de la brațul Bala. Neputincios, Bolojan le cere românilor să consume mai puțină energie electrică. Bolojan nu știe, nu poate și nu vrea. Nu rezolvă. Eventual, cîrpește. Nu anticipează, ci îi pune pe români să se sacrifice. Această criză, suprapuse peste altele, ne spune încă o dată de ce e nevoie de alt guvern. Dar Bolojan guvernează în continuare, din pricina nepriceperii lui Nicușor Dan și a ticăloșiei partidelor care au alcătuit pînă acum majoritatea parlamentară”, a zis Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410