HG-urile Guvernului Bolojan, suspendate. Măsurile blocate de PSD. ”Nicușor Dan să înțeleagă că suntem în haos”

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Curtea de Apel București a pus pe pauză cinci Hotărâri de Guvern cu impact direct asupra economiei și cetățenilor. Sunt blocate măsuri pentru angajarea tinerilor, fondurile europene, amenzile rutiere și sprijinul acordat crescătorilor de animale, iar Executivul anunță recurs.

”TOATE HG-urile Guvernului Bolojan atacate în justiție au fost suspendate, ajungând la 11. Nicușor Dan trebuie să înțeleagă că suntem în haos și că miniștrii demiși, în frunte cu premierul, nu mai pot legal decât să aerisească și să șteargă praful prin Palatul Victoria.

Trebuie să-și îndeplinească obligația constituțională ca după consultările de acum 42 de zile (!!!) să desemneze un candidat, s-a gândit suficient de mult ca o autoritate fundamentală a statului să între în blocaj.

Orice cetățean poate obține suspendarea Hotărârilor de Guvern care exced simplei administrări și stabilesc obligații pe viitor. Ordinele de ministru, dacă sunt în aceeași situație, la fel. Se numește haos total!” atenționează avocatul Toni Neacșu.

În același timp, Guvernul a dat, astăzi, un comunicat de presă, prin care acuză PSD că a blocat mai multe măsuri, pe care le redăm, mai întâi, pe scurt:

Sprijinul pentru tinerii NEETs este blocat. Tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani care nu lucrează și nu urmează studii nu vor mai putea primi prima de stabilitate la angajare, de 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei în al doilea an.

Tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani care nu lucrează și nu urmează studii nu vor mai putea primi prima de stabilitate la angajare, de 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei în al doilea an. Gestionarea unor fonduri europene este întârziată. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu mai poate prelua atribuțiile necesare administrării a aproximativ 600 de milioane de euro din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2021 - 2028.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu mai poate prelua atribuțiile necesare administrării a aproximativ 600 de milioane de euro din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2021 - 2028. Nu se aplică noile reguli privind amenzile contravenționale neachitate. Este suspendat mecanismul prin care șoferii care nu își plăteau amenzile riscau suspendarea dreptului de a conduce, proporțional cu valoarea sumelor restante.

Este suspendat mecanismul prin care șoferii care nu își plăteau amenzile riscau suspendarea dreptului de a conduce, proporțional cu valoarea sumelor restante. Este suspendat sprijinul pentru crescătorii individuali de animale. Nu mai poate fi aplicată schema de ajutor de stat de 3,15 milioane de lei destinată colectării și neutralizării animalelor moarte, măsură considerată importantă pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane și respectarea normelor de biosecuritate.

Nu mai poate fi aplicată schema de ajutor de stat de 3,15 milioane de lei destinată colectării și neutralizării animalelor moarte, măsură considerată importantă pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane și respectarea normelor de biosecuritate. Se amână reorganizarea CNCAN. Nu se mai aplică reducerea cu două posturi a aparatului propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, măsură inclusă în planul Guvernului de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în 2026.

Suspendare HG-uri de către Curtea de Apel București. Comunicatul Guvernului

”Efecte ale suspendării Hotărârilor de Guvern de către Curtea de Apel București

Măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului nu vor putea fi puse în aplicare după ce Curtea de Apel București a suspendat astăzi cinci Hotărâri adoptate de Guvern.

Guvernul va iniția acțiunea de recurs împotriva deciziilor judecate de Curtea de Apel București și menționează calendarul strâns al judecării acestora:

luni, 27 iulie PSD a depus plângerile prealabile

miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri și a cerut suspendarea lor. În aceeași zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituție care reprezintă Guvernul în instanță) citațiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunțat astăzi.

Termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00.

Efecte ale suspendării Hotărârilor de Guvern

Tinerii și persoanele vulnerabile nu vor mai beneficia de facilități la angajare

Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă.

Tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training), cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la nicio activitate de formare profesională nu vor mai beneficia de sprijin financiar pentru angajare.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, a cărui aplicare a fost suspendată de Curtea de Apel București, la prima angajare pe perioadă nedeterminată, tinerii ce corespund acestor criterii puteau beneficia de sprijin financiar în primii doi ani. În primul an, prima de stabilitate era de 1.000 de lei lunar. În al doilea an, suma lunară creștea la 1250 de lei. Sumele erau neimpozabile, însă condiția era păstrarea locului de muncă. Acest ajutor urma să intre în vigoare în perioada următoare, în condițiile în care Guvernul a aprobat modalitatea de acordare a acestei prime de stabilitate pentru tineri.

Reglementări pentru gestionarea fondurilor externe, suspendate

Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit actului normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urma să îndeplinească funcțiile de operator de program și punct național de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028. Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028, prin care România va beneficia de asistență financiară acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în valoare de 304,64 milioane euro, și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care țara noastră va beneficia de asistență financiară acordată de Norvegia în valoare de 291,61 milioane de euro.

Norme privind amenzile neachitate, suspendate

Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale

Normele reglementau responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

Organele fiscale locale înregistrau în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmiteau contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul ar fi cuprins informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începea și data la care înceta suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii. Durata suspendării se calcula proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zi.

Suspendarea sprijinului pentru crescătorii individuali de animale

Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026

Prin această Hotărâre, Guvernul aproba un plafon de 3,15 milioane lei pentru anul 2026 aferent schemei de ajutor de stat privind colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

Se asigura astfel continuitatea aplicării schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 1218/2024 și aprobată de Comisia Europeană, precum și predictibilitatea cadrului de finanțare.

Măsura ar fi contribuit la prevenirea răspândirii bolilor la animale, mai ales ținând cont de evoluția agresivă a pestei porcine africane în România, la diminuarea costurilor cu combaterea și eradicarea acestora și la creșterea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice. De asemenea, aplicarea acesteia ar contribui la respectarea normelor de biosecuritate, la protecția mediului și la menținerea unui nivel ridicat al sănătății animalelor.

Neaplicarea unei Ordonanțe de urgență a Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Prin actul normativ se reducea numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), de la 182 la 180 de posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia. Măsura avea în vedere reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026”.