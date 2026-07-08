Dragoș Pîslaru a demis-o din funcția de președinte al ANPDPD pe Alexandra Zară, fiica lui Ovidiu Zară

Sursa foto: Agerpres

Prima demitere în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Ministrul Dragoş Pîslaru a demis-o pe preşedinta ANPDPD.

"Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară.

De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Am solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor.

Am dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative.

Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor", a transmis Dragoş Pîslaru pe Facebook.

Mesajul Alexandrei Zară: Justiţia nu se face pe Facebook

Alexandra Zară a reacţionat după mesajul lui Dragoş Pîslaru.

"Încă de ieri am pornit vizitele în teren, pentru a verifica direct situația persoanelor adulte cu dizabilități găsite în județul Bihor, precum și modul în care le sunt asigurate îngrijirea, siguranța și sprijinul de care au nevoie.

Am reușit să ajung în județele Olt, Mehedinți și Gorj, unde am discutat cu acești oameni, cu personalul din servicii și cu reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului. Am urmărit, concret, dacă persoanele sunt în siguranță, dacă beneficiază de condiții adecvate de cazare, hrană, igienă și îngrijire, dacă au fost evaluate medical, dacă au acces la tratamentul necesar și dacă demersurile pentru evaluările suplimentare, pentru documentele lipsă, pentru înscrierea la medicul de familie, pentru clarificarea calității de asigurat și, acolo unde este cazul, pentru stabilirea sau actualizarea încadrării în grad de handicap au fost demarate.

De la începutul procesului de relocare a persoanelor adulte cu dizabilități în servicii sociale licențiate, mi-am luat angajamentul că voi urmări personal ca acești oameni să fie bine. Am vrut să verific direct cum se simt, ce nevoi au, ce își doresc și dacă există elemente care impun măsuri suplimentare. Dincolo de rapoarte și proceduri, am considerat că trebuie să văd toate aceste lucruri cu ochii mei.

Vizitele mele în teren, în calitate de reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, se încheie astăzi. Cu puțin timp în urmă, ministrul Pîslaru mi-a comunicat că, în cursul zilei de astăzi, mă va elibera din funcție. După acțiunea de relocare, ministrul mi-a mulțumit public pentru interesul și eforturile depuse. Ulterior, am continuat să lucrăm împreună pentru gestionarea situației și pentru ca persoanele vulnerabile relocate să fie în siguranță și să primească îngrijirea necesară. Astăzi, a reconsiderat. Motivul invocat pentru revocarea mandatului meu este lipsa unei informări prealabile privind acțiunea din 30 iunie.

Sunt împăcată. Un lucru pe care l-am învățat ca studentă a Facultății de Drept a Universității din București este că în societate există norme nu doar pentru buna organizare și funcționare, ci pentru a proteja valori esențiale, precum persoana, conviețuirea socială sau înfăptuirea justiției. Când organele de urmărire penală mi-au solicitat sprijinul și mi-au transmis expres că am obligația de a păstra confidențialitatea, pentru a nu pune în pericol cercetarea penală, am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru. Dacă aș fi făcut asta, aș fi săvârșit o infracțiune, potrivit Codului penal.

La aproape un an de la preluarea mandatului la Autoritate, îmi continui drumul cu capul sus și cu argumente. Le mulțumesc colegilor din Autoritate, din minister și din direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului pentru efortul susținut de la început și până în prezent și pentru reziliența de care au dat dovadă! Le mulțumesc organizațiilor neguvernamentale că au avut răbdare cu noi pe acest drum și că, împreună, am spart într-un timp scurt bariere care nu fuseseră nici măcar crăpate ani de zile!

Pentru a încheia mandatul într-un mod firesc și transparent, începând cu ora 18:30, voi susține o conferință de presă în fața sediului ANPDPD din str. General Constantin Budișteanu nr. 28C.

Justiția nu se face pe Facebook, iar respectul nu se câștigă prin vorbe", a transmis aceasta.