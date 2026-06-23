„Doi câștigători mari”. Analiza lui Chirieac după ziua care a zguduit politica. Vom avea anticipate sau vom merge cu noua variantă de Guvern?

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Cât de aproape suntem în acest moment de alegerile anticipate după ce Guvernul Veștea a fost respins?

Bogdan Chirieac a declarat că scenariul alegerilor anticipate este încă departe, întrucât majoritatea partidelor parlamentare nu își doresc o astfel de variantă.

De asemenea, analistul politic a zis că un Guvern Grindeanu ar trece.

„Încă departe. Al doilea Guvern, probabil Grindeanu, va fi votat de toată lumea. În afară de AUR și, probabil, UDMR, toată lumea se teme de alegerile anticipate. Și PNL, și PSD, și USR se tem de alegerile anticipate, plus cei care au intrat în Parlament cu SOS și POT. Deci lucrurile sunt clare: Acest Guvern va trece. Problema este că nu va avea viață lungă.

Dacă Sorin Grindeanu acceptă să meargă la guvernare, își pune partidul într-un pericol uriaș și poate ajunge la un scor cu o singură cifră. Fiindcă măsurile pe care este obligat să le ia Grindeanu sunt extrem de dure. Extrem de dure”, a zis Bogdan Chirieac.

Întrebat de jurnalista Violeta Romanescu dacă situația poate deveni mai dificilă decât în prezent, Chirieac a zis că economia României traversează deja o perioadă complicată.

„Păi mai dur decât, domnule Chirieac, ce trăim acum? Măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan? Ce poate să fie mai rău?”, a întrebat jurnalista Violeta Romanescu.

Bogdan Chirieac a comentat și votul recent din Parlament, despre care spune că a avut doi mari beneficiari politici: AUR și Ilie Bolojan

„Situația economică a României acum un an era mult mai bună decât cea pe care ne-a lăsat-o Bolojan în acest moment. Țara este în recesiune, se închid firme, zeci de mii de firme. Situația este foarte grea. Inflația e la cer. Consumul a scăzut, măsurile sale administrative au rupt coloana vertebrală pentru IMM-uri. Deci situația este mult mai dificilă. Vă dați seama ce eșec glorios a fost ieri în Parlament? Adică tu te-ai dus în Parlament mizând pe faptul că o să rupi, pe sub masă, zeci de parlamentari de la AUR. Păi cei care au câștigat ieri au fost doi: AUR și Bolojan. Mă refer după votul din Parlament.

Pe de o parte AUR, fiindcă li se spunea: „Vă dăm posturi în administrație, adică să ciupiți și voi ceva”. Iar AUR a venit și a spus: „Eu vreau o declarație de la președinte că nu suntem partid extremist, ci partid de patrioți”. Lucru pe care Nicușor Dan nu avea cum să-l facă. Și Bolojan, care în timp ce Parlamentul fierbea, a ieșit la Palatul Victoria și a spus: „Uite, rezolv PNRR, aduc miliarde de euro în țară”. Adică el nu avea timp de prostii. după ce își decapitase toată opoziția din PNL duminică, el se preocupa de țară. Zău...

Adică atâta nepricepere politică din partea unora... la ce te aștepți? Te-ai dus în Parlament sperând ce? Că pe sub masă s-au înțeles cu unii de la AUR? Și s-a dovedit că nu s-a înțeles cu nimeni de la AUR”, a zis Bogdan Chirieac la România TV.

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Nu există posibilitatea unui Guvern minoritar

„La primul colț se rupe. Situația e dramatică în România în acest moment. De asemenea, nici alegerile anticipate nu ar fi o soluție. Principalul beneficiar ar fi AUR. Eticheta aia de partid de extremă dreapta se întoarce împotriva tuturor. În Parlamentul European, AUR nu este la grupul extremist, ci este în Grupul Conservatorilor și reformiștilor Europeni - ECR.

Situația e dramatică și Nicușor Dan a încurcat mult lucrurile, prin faptul că nu s-a dus pe lege și Constituție. Trebuia să cheme primul partid, PSD, apoi AUR, apoi PNL. Dădea mandat PSD. Dacă nu trecea, al doilea mandat era dat AUR. Dădea și a treia oară, la PNL, după care mergea la alegeri anticipate”, a mai zis analistul politic.

PNL a devenit oficial brelocul USR

„Nicușor Dan a luat prima decizie după 40 de zile de la picarea Guvernului. Între timp, Bolojan a fost lăsat să-și epureze partidul și PNL a devenit oficial brelocul USR. Vor da afară pe Sorin Cîmpeanu, pe Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției și președinte PNL. În acest timp o aduci pe doamna Oana Gheorgihu...“, a mai zis Bogdan Chirieac.