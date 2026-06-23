Revoluția pe care politicienii au făcut-o din greșeală privind Guvernul! Schema prin care vor fi blocate creșterile de taxe și alte decizii ale Executivului

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Guvernul Veștea nu a trecut.

Deputatul USR Claudiu Năsui a zis că lipsa unui guvern cu puteri depline reprezintă, paradoxal, un avantaj pentru România.

De ce? Pentru că limitează posibilitatea Executivului de a modifica legislația prin ordonanțe și readuce Parlamentul în centrul procesului de legiferare.

Acum, țara are în continuare un guvern funcțional, însă Executivul nu mai poate emite ordonanțe prin care să modifice legislația.

Tot ce se schimbă este că nu mai au delegare legislativă din partea Parlamentului.

„Faptul că nu a trecut un guvern cu puteri depline este un lucru foarte bun pentru România. România are deja un guvern. Nu are un guvern care să mai poată da Ordonanțe, dar are un guvern. Guvernul poate face tot ce putea face înainte, mai puțin să schimbe legea după bunul plac.

Ne aliniem astfel, involuntar, majorității țărilor din UE unde legea se face la parlament și nu la guvern. O reformă pe care clasa politică a făcut-o fără să vrea. Fără să vrea, dar care rezultă din blocajul politic. Dar este foarte bine, măcar așa să mai facem și noi o reformă în adevăratul sens al cuvântului. Iar asta, pentru statul român, este chiar o revoluție.

Cum să facă parlamentul legea și nu guvernul? E foarte bine pentru că creșterile de taxe de obicei vin prin ordonanțe sau asumări de răspunderi. Niciuna nu mai poate fi folosită. Acum vrei să mai crești taxele? Trebuie să treci prin parlament. Iar asta este mult mai greu. Dacă actualul guvern va vrea să mai scadă deficitul, chiar va trebui să taie cheltuieli”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.







Ilie Bolojan, reacție după ce Guvernul Veștea nu a trecut

România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, a declarat marți președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar.

El a transmis un mesaj, după respingerea de către Parlament a învestirii Guvernului Veștea, în care arată că ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. Un Guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a scris el pe Facebook.

Potrivit acestuia, Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.

„PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, a spus Bolojan.

Guvernul Adrian Veștea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi pentru și 23 de voturi împotrivă.

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