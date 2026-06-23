Petrișor Peiu (AUR), despre criza politică din România: Va continua până în 2028 sau până la anticipate

Petrișor Peiu, deputat AUR. Sursa foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, transmite un mesaj, după ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină o majoritate în Parlament și a picat la vot.

Într-un mesaj publicat marți dimineață pe pagina sa de Facebook, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, precizează că actuala criză politică este„mai amplă decât a anticipat-o“ cineva.

Politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate!

„Asta mai presus de-orice: nu te minţi pe tine însuţi/ Căci, aşa cum noaptea urmează după zi/ Nu vei putea nici altora necredincios să fii. (”This above all: to thine own self be true,/And it must follow, as the night the day,/ Thou canst not then be false to any man“)- îl învață Polonius pe fiul său Laertes în Hamlet.

CITEȘTE ȘI - Kelemen Hunor: E un singur câștigător. Felicitări, Simion, ai dat șah și mat!

Concluzia:

criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine și va rămâne până în 2028 său până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând;

în acest conflict puternic, majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente;

a trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale;

a trecut și vremea politicienilor ,,combinatori", sforari, de genul Ciolacu sau Veștea;

fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt (max 6 luni), cu obiective clare și puține;

dacă Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR vor continua să ignore și să jignească opoziția, vor pierde nu doar alegerile viitoare său guvernarea viitoare (pe care oricum nu le mai pot câștiga), ci și orice urmă de aparență democratică“, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI - ”Plec acasă”. Ruptură în AUR? Petrișor Peiu: La vârsta asta nu trebuia să intru în politică