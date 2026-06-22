”Plec acasă”. Ruptură în AUR? Petrișor Peiu: La vârsta asta nu trebuia să intru în politică

Foto: Agerpres

Se conturează o ruptură în AUR. Liderul senatorilor, Petrișor Peiu, a declarat că se va conforma deciziilor partidului, chiar dacă nu a părut a fi de acord.

”Stau liniștit în bancă, votez ce spune partidul și asta e, la finalul mandatului, plec acasă. (…) Nu trebuia la vârsta asta să intru în politică asta e clar” a spus Petrișor Peiu, la Antena 3 CNN, lăsând să se înțeleagă că Guvernul Veștea va trece cu voturile AUR, în această seară.

Citește și: Veștea, la negocieri cu AUR! Ultimele mutări pentru susținerea Executivului în Parlament

El a afirmat că nu știe nimic cu privire la votul Guvernului Veștea, în aceste momente, dar va merge la Parlament, după ora 21:00. Cu privire la votul său, afirmă: ”Sunt un om serios, nu mă schimb după cum bate vântul”.

Totodată, a dat de înțeles că va face un pas în spate și de la conducerea senatorilor AUR.

Amintim că, după o lungă perioadă de absență, George Simion, președintele AUR a ieșit astăzi cu o declarație de presă prin care a schimbat total perspectiva partidului.

”Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest Cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament. Și îl aștept pe domnul Veștea până diseară, la ora 20:00, la sediul formațiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară” declara, astăzi, George Simion.