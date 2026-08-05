Patru bărbați, înjunghiați de o femeie în centrul Londrei - FOTO/VIDEO

Patru bărbați au fost înjunghiați de o femeie în centrul Londrei, cu o armă mai puțin obișnuită. Foto: captură video BBC

Patru bărbați au fost înjunghiați de o femeie în centrul Londrei, cu o armă mai puțin obișnuită.

Patru bărbați au fost înjunghiați de o femeie în centrul Londrei. Răniții au fost duși de urgență la spital, iar ulterior, doi dintre cei patru bărbați au fost externați, a anunțat poliția, transmite BBC. Bărbații ar fi fost înjunghiați cu o foarfecă.

Incidentul a avut loc pe strada Endell, la aproximativ 400 de metri de faimoasa piaţă Covent Garden din Londra, care este populară printre turişti şi cunoscută pentru artiştii stradali. O femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată.

„Miercuri, 5 august, poliția a fost chemată în urma unor raportări privind un atac cu înjunghiere pe strada Endell, Covent Garden. Ofițerii au intervenit alături de Serviciul de Ambulanță din Londra și Ambulanța Aeriană din Londra.

Patru bărbați - cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani - au fost găsiți cu răni provocate de înjunghiere și evaluați la fața locului de către paramedici. O femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată sub suspiciunea de deținere a unei arme ofensive și agresiune. A fost dusă în arest”, a transmis poliția într-un comunicat.

„Agenţii de poliţie au confiscat o pereche de foarfece la faţa locului”, a adăugat comunicatul poliţiei.

A woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden.



The Metropolitan Police said the 47-year-old suspect had been arrested on suspicion of assault and possessing an offensive weapon. She remains in custody ⤵️https://t.co/mMMKNdcSIm pic.twitter.com/7KkiuTTzLz — The Telegraph (@Telegraph) August 5, 2026

Poliția consideră că incidentul este izolat și „legat de sănătate mintală”

Poliția Metropolitană consideră că incidentul este izolat și „legat de sănătate mintală”, potrivit comisarului-șef Jason Stewart.

Într-o declarație pe X, acesta spune: „Ofițerii au răspuns la câteva minute după acest incident, după ce au primit o serie de rapoarte. Deși suntem încă într-un stadiu incipient al anchetei, am dori să reasigurăm comunitatea că în prezent credem că acesta este un incident izolat, legat de sănătate mintală. O prezență vizibilă a poliției va rămâne în zonă în timp ce se adună probe la fața locului și mulțumim publicului pentru înțelegere”.

Four men – aged 34, 39, 42, and 52 - were found with stab wounds and assessed at the scene by paramedics. They were taken to hospital where two remain with injuries that are not believed to be life-threatening or life changing. The other two victims have since been discharged. pic.twitter.com/j9cYgvTCiJ — Camden Police (@MPSCamden) August 5, 2026

Ce spun martorii

Angel Daden, care se afla într-o sală de sport din apropiere în momentul incidentului, a declarat pentru BBC că cineva a intrat și a spus că „oamenii sunt înjunghiați afară”.

Între plus, doi turiști aflați la fața locului au spus că au văzut „atât de multe servicii de urgență sosind” și un bărbat „pus în ambulanță”.

Un om de afaceri din Londra, Arjan, a spus pentru sursa citată că a văzut o femeie mergând pe strada Endell care părea că înjunghie oameni la întâmplare, necunoscuți pentru ea. El a spus că femeia este văzută des în zonă.

Un alt bărbat a spus că se afla în interiorul Teatrului Shaftesbury când a avut loc incidentul. El povestit că a ieșit afară și a văzut drumuri blocate, mai multe mașini de poliție și ambulanțe - o scenă neobișnuită pentru acea zonă.

???? LONDON — a woman has been arrested at Covent Garden after stabbing FOUR men in broad daylight



Police have described it as a "mental health incident" with no suspicion of terrorism pic.twitter.com/Gj7W3jRQjJ — welshman (@welshmaan) August 5, 2026

Mobilizare de forțe în zona Covent Garden

În urma incidentului, o prezență intensă a poliției a fost observată în Covent Garden pe tot parcursul după-amiezii. Ofițerii au rămas staționați în zonă, una dintre cele mai aglomerate din centrul Londrei. Fotografii făcute la fața locului aratau că oamenii legii luau probe de la locul incidentului.

Covent Garden este o zonă aglomerată și turistică din inima centrului Londrei. La doar câteva minute de British Museum, zona este cunoscută pentru magazinele și restaurantele sale. În plus, găzduiește mai multe teatre.

De asemenea, în apropiere se află și Piața Trafalgar, populară printre turiști, unde o ambulanță aeriană londoneză a aterizat astăzi pentru a ajuta la transportul victimelor atacului.

A 47-year-old woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police said.



The London Air Ambulance, which landed in Trafalgar Square, was part of the emergency response ➡️ https://t.co/LGFjWJ8pmd pic.twitter.com/P4ee50rO4m — BBC London (@BBCLondonNews) August 5, 2026

Alte atacuri grave cu arme albe, comise în Londra în ultimii ani

Londra s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de atacuri grave cu arme albe, unele soldate cu morți. Printre cazurile care au atras atenția se numără atacul de la Hainault, din estul Londrei, din 2024, unde un adolescent de 14 ani a fost ucis într-un atac cu o macetă, iar alte patru persoane, inclusiv doi polițiști, au fost rănite.

În ianuarie 2025, un alt băiat de 14 ani a fost înjunghiat mortal într-un autobuz din Woolwich, sud-estul Londrei, un caz care a adus în atenție problema violenței cu arme albe în rândul tinerilor.

Fenomenul rămâne o preocupare majoră pentru autoritățile britanice. Datele Poliției Metropolitane arată că infracțiunile în care sunt implicate cuțite sau alte obiecte ascuțite reprezintă o categorie importantă de infracțiuni violente în capitală. Precizăm că majoritatea acestor atacuri nu au fost clasificate drept acte teroriste. Statisticile arată că Londra concentrează o parte importantă a infracțiunilor cu arme albe din Anglia și Țara Galilor.