După haosul din Ceuta, miniștrii de Interne din UE înăspresc lupta împotriva migrației ilegale și a dezinformării

Aproape toţi migranţii care au ajuns în Ceuta s-au întors acum în Maroc, a anunțat ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, declarând practic închisă această criză. Foto: Agerpres

Miniștrii de Interne din statele UE au convenit să intensifice măsurile împotriva rețelelor de trafic de migranți, inclusiv prin monitorizarea rețelelor sociale, după criza provocată de migranții din Ceuta.

Miniştrii de interne din ţările UE au convenit marţi să intensifice eforturile de a combate reţelele de trafic de migranţi, inclusiv printr-o mai bună monitorizare a social media, după o videoconferinţă convocată de urgenţă pe tema recentei crize a migranţilor din exclava spaniolă Ceuta, relatează dpa.

Reuniunea a fost convocată după ce zeci de mii de migranţi au ajuns în teritoriul nord-african din Maroc săptămâna trecută, declanşând o dispută între Spania şi mai multe state membre UE.

"A existat o înţelegere comună a nevoii de a continua neobosit lupta împotriva reţelelor de trafic de migranţi, de a întări returnările, de a consolida frontierele, de a construi parteneriate profunde cu ţările terţe şi de a ameliora anticiparea", se menţionează într-un comunicat de presă.

De asemenea, miniştrii au convenit asupra "necesităţii de a îmbunătăţi gradul de conştientizare comun al unor situaţii", inclusiv al unei mai bune monitorizări a social media.

Miniştrii au "semnalat că în momente de criză comunicarea poate fi consolidată prin coordonare rapidă şi ar trebui să fie mai coerentă, în special pentru a contracara actori răuvoitori externi angajaţi în manipulări străine ale informaţii şi interferenţe", se mai menţionează în textul citat.

Săptămâna trecută, 72.000 de persoane au ajuns în Ceuta din Maroc, mulţi dintre ei înot. Circa 70.000 dintre migranţi s-au întors acum în Maroc, potrivit ministrului spaniol de interne Fernando Grande-Marlaska. El a spus că bilanţul morţilor a crescut la 75.

La reuniune, miniştrii "au fost uniţi în exprimarea unei puternice solidarităţi cu Spania" şi "au apreciat eforturile prompte şi eficiente ale autorităţilor spaniole în răspunsul la situaţia din Ceuta", menţionează comunicatul.

Tonul de după conferinţă a contrastat puternic cu criticile anterioare

Tonul de după conferinţă a contrastat puternic cu criticile anterioare faţă de guvernul spaniol al lui Pedro Sanchez ale mai multor ţări UE, notează dpa.

Reacţionând la evenimentele din Ceuta, 22 de lideri UE care promovează politice restrictive privind migraţia, au criticat Madridul, argumentând că politicile liberale ale ţării ar putea încuraja migraţia. Unele ţări membre chiar şi-au intensificat controalele la frontiere cu alte ţări UE.

În schimb, guvernul spaniol de centru-stânga a acuzat celelalte state că exploatează criza pentru câştig politic.

Comisarul european pentru migraţie şi afaceri interne Magnus Brunner a subliniat că sosirile de migranţi au scăzut puternic în ultimii ani şi că nimeni dintre cei care au ajuns în Ceuta săptămâna trecută nu a plecat mai departe spre Spania sau alte ţări membre Schengen.

Răspândirea dezinformării pe social media

Brunner a spus că autorităţile spaniole şi Europol investighează cum a fost declanşat acest aflux brusc de persoane şi făcut referire la răspândirea dezinformării pe social media.

Numeroşi migranţi au declarat că au aflat despre o presupusă frontieră deschisă cu Spania prin clipuri şi postări pe platforme de social media precum TikTok.

Pentru a preveni situaţii similare în viitor, miniştrii UE intenţionează să monitorizeze platformele de social media mai îndeaproape.

Deşi rămâne întrebarea de ce Marocul nu a făcut mai mult să împiedice zeci de mii de persoane să treacă în Ceuta, Brunner a subliniat rolul important jucat de Maroc în primirea înapoi a migranţilor.

Comisarul european a spus că negocierile privind un nou acord de parteneriat cu Marocul sunt în desfăşurare şi că subiectul migraţiei face parte din discuţii.

Înainte de discuţiile miniştrilor de interne, Comisia Europeană a sugerat de asemenea ameliorarea sistemelor de alertă timpurie în managementul frontierei şi a sprijinului financiar pentru Maroc, conform Agerpres.

Comisia Europeană: Legalizarea migranţilor clandestini în Spania nu a fost un semnal bun, dar nu a influenţat criza din Ceuta

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a apreciat marţi că nu există o legătură directă între programul guvernului spaniol de a regulariza situaţia migranţilor veniţi ilegal în Spania şi criza provocată de afluxul masiv de migranţi în exclava spaniolă Ceuta, dar a recunoscut că respectivul program "nu este un semnal bun", relatează agenţia EFE.

Guvernul premierului socialist spaniol Pedro Sanchez a lansat anul acesta un program de legalizare a situaţiei migranţilor ilegali, prin care mai mult de o jumătate de milion de migranţi fără acte au obţinut deja un statut legal în Spania, măsură în care criticii acesteia văd o încurajare a migraţiei.

"Nu se vede vreo legătură directă în acest moment între regularizare şi incidentele din Ceuta. Dar mereu am spus în această discuţie că regularizarea nu este un semnal bun. Categoric nu!", a declarat Brunner la o conferinţă de presă după o reuniune extraordinară a miniştrilor de interne din statele UE.

Comisarul european a estimat că această reuniune, desfăşurată prin videoconferinţă, a fost o oportunitate de a "clarifica faptele pe teren". El s-a declarat de acord cu poziţia guvernului spaniol, şi anume că "mafiile" traficanţilor de persoane au avut un rol în declanşarea valului brusc şi masiv de migranţi care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii.

Cât despre un posibil rol al Marocului în această criză - având în vedere precedentul din 2021, când autorităţile marocane au rămas pasive în faţa unui alt val migrator spre Ceuta -, comisarul european a refuzat să comenteze, afirmând doar că Spania are o anchetă în desfăşurare la care va participa şi agenţia europeană de cooperare poliţienească Europol.

Justiţia marocană a anunţat arestarea şi punerea sub acuzare a 52 de persoane, dintre care doi minori, fără a da detalii despre acuzaţii.

Potrivit declaraţiilor autorităţilor marocane şi ale premierului spaniol Pedro Sanchez, traficanţii ar fi orchestrat acest val migrator în urma unei decizii a justiţiei spaniole care interzice expulzarea migranţilor veniţi pe mare, premierul spaniol susţinând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens, conform Agerpres.

UE oferă Spaniei ajutor de urgenţă pentru întărirea frontierei exclavei Ceuta

Uniunea Europeană a oferit Spaniei ajutor, inclusiv asistenţă financiară de urgenţă, pentru a o ajuta să întărească protecţia frontierelor externe în Ceuta, a declarat comisarul european pentru migraţie Magnus Brunner după o reuniune a UE pe tema migraţiei, relatează Reuters.

El a adăugat că evenimentele din Ceuta de săptămâna trecută, când circa 70.000 de persoane au trecut frontiera din Maroc în exclava spaniolă, au fost alimentate de reţelele de criminale de trafic şi de dezinformarea din social media.

Comisarul european a mai spus că "rezilienţa" Europei a fost pusă la încercare în timpul crizei în exclava spaniolă Ceuta, dar că aceasta "a reuşit la acest test", informează AFP.

Acest episod "ne-a pus la încercare: pe de o parte în termeni de rapiditate a acţiunii, pe de altă în materie de solidaritate, dar şi în capacitatea noastră de a rezista dezinformării", a afirmat Brunner în cadrul unei conferinţe de presă de la Bruxlles, la finalul unei reuniuni prin videoconferinţă a miniştrilor de Interne ai Celor 27

Ultima cifră comunicată de guvernul spaniol menţiona până la 50.000 de migranţi ilegali pătrunşi în Ceuta, dintre care, conform declaraţiilor aceluiaşi guvern, "cvasi-totalitatea" acestora ar fi revenit în Maroc.

Justiţia marocană a anunţat arestarea şi punerea sub acuzare a 52 de persoane, dintre care doi minori, fără a da detalii despre acuzaţii, acestea având însă legătură cu valul migrator brusc în care zeci de mii de migranţi au intrat în exclava Ceuta înotând către aceasta sau escaladând gardul de la frontieră. Cel puţin 88 de migranţi au murit înecaţi şi alţi 44 sunt daţi dispăruţi, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Criza migranților din Spania a luat sfârșit, iar Madridul își reafirmă suveranitatea asupra enclavei Ceuta: Este incontestabil parte din teritoriul nostru

