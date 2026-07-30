Primele declarații ale pilotului român de F-16 care a doborât dronele intrate în România

Pilotul român de F-16 care a doborât dronele intrate în România a acordat un interviu.

Pilotul a oferit detalii despre misiunile de luptă într-un interviu acordat pentru Ministerul Apărării Naționale.

El a transmis un mesaj pentru români. A spus că piloții sunt acolo ca să ne protejeze zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. „Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, a zis pilotul.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar, am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare.

Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa. Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă. După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură.

A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație, care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Davidovici și Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce-au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani, poate cu o altă aeronavă, dar sub același țel. Să protejăm cerul României. Să-și urmeze visul și să-i facă pe cei din jur să spună nu, nu să acceptă el acel nu de la început. Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, a spus pilotul militar din forțele aeriene care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian al României.

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Piloții români de avioane de luptă F-16 au doborât trei drone în tot atâtea zile în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile împotriva Ucrainei.

În mai, o dronă de proveniență rusă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați în timpul unui atac asupra Ucrainei și a provocat rănirea unei femei și a unui minor.

Schimbare majoră în misiunea NATO pe Flancul Estic. Spania trimite avioane de luptă în România



Forțele Aeriene ale Italiei, Spaniei și Turciei vor desfășura avioane de luptă pentru a contribui la securitatea spațiului aerian al NATO de pe Flancul Estic, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană.

Această desfășurare marchează trecerea de la misiunea NATO de Poliție Aeriană (Air Policing) la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să ofere o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare antiaeriană și antirachetă (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) al Alianței, în zona sa de responsabilitate.

Turcia revine în statele baltice după 20 de ani

Turcia desfășoară pentru prima dată în acest nou cadru aproximativ 80 de militari și cinci avioane de luptă F-16 la baza aeriană Amari din Estonia. Ultima misiune a Forțelor Aeriene Turce în cadrul Baltic Air Policing a avut loc în urmă cu 20 de ani, când acestea au fost dislocate la baza aeriană Siauliai din Lituania.

Forțele Aeriene Turce vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, care sunt dislocate în Estonia din martie anul acesta.

Italia înlocuiește Franța și România în Lituania

Italia va prelua misiunea de la Forțele Aeriene și Spațiale Franceze, care au fost națiunea lider alături de Forțele Aeriene Române în Lituania din martie 2026.

Spania trimite avioane F-18 și elicoptere în România

Spania va desfășura la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din România, șapte avioane de luptă F-18 și aproximativ 200 de militari ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

Dispozitivul va include și un avion cisternă A400M pentru realimentare în aer, trei elicoptere NH-90, care vor fi desfășurate în faza finală a misiunii și vor avea atribuții de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (Counter-Unmanned Aerial Systems – C-UAS).

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române și una dintre cele mai mari și active facilități militare ale NATO pe flancul estic al Alianței. Baza de la Kogălniceanu este și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre, conform unui comunicat NATO.



Potrivit NATO, această desfășurare demonstrează angajamentul constant al Spaniei pentru protejarea Flancului Estic.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea Alianței, să protejăm spațiul aerian al NATO și să consolidăm postura Alianței pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.

Acesta a adăugat: „Spania vine în această misiune ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică ce presupune prezență, disponibilitate și credibilitate”.

O nouă etapă pentru apărarea aeriană a NATO

După activarea, în septembrie anul trecut, a activității de vigilență sporită Eastern Sentry (eVA EASN), misiunea NATO de apărare aeriană continuă să consolideze sistemul integrat de apărare antiaeriană și antirachetă al Alianței pentru a răspunde amenințărilor actuale și viitoare.

Dacă misiunea de Poliție Aeriană era orientată în principal către interceptarea aeronavelor cu pilot și fără pilot, noul cadru de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări, inclusiv aeronave cu pilot și fără pilot, rachete de croazieră și rachete balistice. Acest sistem oferă NATO o flexibilitate mai mare pentru a răspunde schimbărilor din mediul de securitate.

Apărarea aeriană utilizează o abordare multistratificată, cu acoperire la 360 de grade, folosind capabilități din toate domeniile operaționale. Acestea includ aeronave aflate în serviciu de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – QRA), sisteme navale și terestre de apărare antiaeriană și antirachetă (SBAMD), precum și sisteme de combatere a aeronavelor fără pilot (C-UAS).

Forțele Aeriene Italiene vor desfășura patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari la baza aeriană Siauliai din Lituania pentru a contribui la securitatea spațiului aerian baltic.