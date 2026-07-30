Peste 10.200 de candidați admiși la ASE în iulie 2026. Urmează sesiunea din toamnă

Începe admiterea la liceu. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

Peste 10.200 de candidați au fost admiși la ASE în iulie 2026.

Universitatea organizează sesiunea de toamnă a admiterii pentru ocuparea locurilor rămase disponibile.

Academia de Studii Economice din București, universitatea de referință din România în domeniul științelor economice, al afacerilor și al administrației publice, a încheiat sesiunea de admitere din luna iulie 2026 cu peste 10.200 de candidați declarați admiși la programele universitare de licență, masterat și doctorat, cu peste 1.000 mai mulți decât în anul precedent.

Creșterea numărului de candidați admiși reflectă interesul constant al tinerilor pentru oferta educațională a Academiei de Studii Economice din București și confirmă încrederea acordată unei universități care oferă un parcurs academic complet, de la licență la doctorat, într-un mediu universitar conectat la evoluțiile economiei și ale societății contemporane.

În perioada 28 august – 1 septembrie 2026, Academia de Studii Economice din București organizează înscrieri pentru sesiunea de toamnă a concursului de admitere, destinată ocupării locurilor rămase disponibile la programele universitare de licență, masterat și doctorat. Sesiunea se adresează tuturor celor care doresc să își continue studiile în cadrul ASE și oferă posibilitatea înscrierii la programele pentru care mai sunt disponibile locuri.

Rectorul Academiei de Studii Economice din București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor:

„Ne bucură încrederea pe care mii de tineri au acordat-o Academiei de Studii Economice din București și le mulțumim tuturor celor care au ales ASE. Aceste rezultate ne onorează, dar ne și obligă să rămânem fideli misiunii noastre: aceea de a oferi o educație universitară de calitate și de a forma profesioniști capabili să răspundă provocărilor economiei și societății de mâine. Îi așteptăm și pe candidații care vor participa la sesiunea de toamnă să descopere oferta educațională a universității și să ni se alăture”.

Calendarul sesiunii de toamnă

• Licență – înscrieri online în perioada 28 august – 1 septembrie 2026.

Calendarul concursului, oferta educațională, numărul locurilor disponibile și metodologia de admitere sunt disponibile pe pagina dedicată admiterii. La Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică admiterea include probă scrisă la Matematică, iar la Facultatea de Drept candidații susțin probă scrisă la Limba română și Economie.

• Masterat – înscrieri în perioada 28 – 31 august 2026. Oferta educațională, calendarul admiterii și informațiile privind desfășurarea concursului sunt disponibile pe pagina dedicată admiterii la masterat. Biblioteca ASE pune la dispoziția candidaților bibliografia în format digital, conform regulamentului de admitere.

• Doctorat – înscrieri în perioada 30 august – 1 septembrie 2026. Candidații pot opta pentru programe în domeniile Științe economice, Drept și Științe administrative, toate informațiile necesare fiind disponibile pe platforma Școlii Doctorale ASE.

Studenții Academiei de Studii Economice din București beneficiază de un parcurs universitar complet, de la licență la doctorat, de un campus situat în centrul Capitalei, de programe de mobilitate Erasmus+, parteneriate internaționale și oportunități de practică și dezvoltare profesională. 86% dintre absolvenții ASE își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat în primele șase luni după absolvire, iar universitatea ocupă primul loc la nivel național în Times Higher Education World University Rankings 2026 și se regăsește în Top 500 mondial în clasamentul QS World University Rankings by Subject 2026, în domeniile Economics & Econometrics și Business & Management Studies.

Toate informațiile privind calendarul admiterii, locurile disponibile, metodologia de concurs și platformele de înscriere sunt disponibile pe ase.ro/admitere și pe canalele oficiale de comunicare ale Academiei de Studii Economice din București.