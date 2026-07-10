Desfiinţarea şcolilor de meserii, cea mai dură lovitură pentru educaţie. Georgiana Teodorescu (ECR) desfiinţează fabricile de diplome / video

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din grupul ECR, spune că desfiinţarea şcolilor de meserii este una dintre cele mai dure lovituri pentru sistemul de educaţie din România.

Conform acesteia, România nu are nevoie doar de absolvenţi de facultate, ci şi de oameni care ştiu să practice meserii necesare pentru funcţionarea societăţii.

"Această decădere a sistemului de învăţământ se simte la nivelul întregii Europe. Ajungem să suferim de acest fenomen al brain drain-ului. Adică migraţia creierelor. Copiii, tinerii, cu rezultate excepţionale, pleacă din Uniunea Europeană pentru a munci în afara UE. În acelaşi timp, importăm masiv forţă de muncă tot din afara UE. Pentru că am avut grijă şi am închis şcolile de meserii. Lucrul ăsta s-a întâmplat şi în România şi, din punctul meu de vedere, este printre cele mai mari lovituri date sistemului de învăţământ din România.

Nu avem nevoie, ca societate, nici noi, nici Europa, nicio altă ţară din lume, doar de absolvenţi de facultăţi, cu diplome pe bandă rulantă, care nu ştiu să facă nimic. Avem nevoie şi de un electrician bun, avem nevoie şi de un frizer bun, avem nevoie de o multitudine de meserii, de orice altceva fără de care nu putem trăi în societate.

Şi, din păcate, s-a ajuns ca tinerii fie să abandoneze studiile, iar România e în topul ţărilor cu rata de abandon şcolar mare, peste 30%, fie fac una, două, trei, cinci facultăţi private, iau cinci diplome şi la final se angajează fie vânzători la supermarket, fie pleacă în străinătate să lucreze în agricultură sau alt domeniu. Pentru că diplomele pe care le au nu garantează şi o bază de studiu solidă. Iei o diplomă, dar nu ai ce face cu ea. Nu te învaţă nimic şi nu îţi garantează un loc de muncă pe piaţa locurilor de muncă. Nu îţi găseşti locul în economia reală, deşi eşti absolvent de facultate sau de facultăţi.

Pentru că a fost moda asta în România, şi există în multe state, cu facultăţi private. Dar nu facultăţi private în care se învaţă temeinic. Avem şi facultăţi private unde se învaţă carte foarte serios. Dar sunt, din păcate, şi facultăţi, şcoli, unde s-au luat diplome cum s-au luat. Nu întâmplător avem şi mulţi politicieni în România care şi-au luat diplome de la aceste facultăţi. În acte sunt ingineri, sunt ce ştiu ei, dar mă întreb dacă ştiu să schimbe un bec. Ca să conducă ţara, mă tem că nu prea ştiu!", a declarat Georgiana Teodorescu.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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