Rezultatele la Bacalaureat 2026 se afișează astăzi. Unde se pot vedea notele

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi comunicate marţi până la ora 12.00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Rezultatele pot fi verificate pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro.

Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat şi pot formula contestaţii.

Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

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Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor, se va face pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi. Din acest total, circa 116.000 de candidaţi provin din promoţia curentă şi aproximativ 15.000, din seriile anterioare.

Candidaţii eliminaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat, notează Agerpres.