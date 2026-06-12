Școală inundată în Buzău. Elevii au fost evacuați din clădire și trimiși acasă / video

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Școala Gimnazială Nr. 1 din Sărulești, Buzău, a fost evacuată din cauza inundațiilor.

Pompierii buzoieni au intervenit vineri dimineață pentru evacuarea apei din incinta unității de învățământ cu o autospecială, două motopompe și doi subofițeri. De asemenea, autoritățile au intervenit la fața locului și cu o motopompă.

Potrivit ISU Buzău, școala este inundată parțial, nivelul apei ajungând la aproximativ 20 de centimetri. Din cauza efectelor produse de acumulările de apă, activitatea didactică a fost suspendată, precizează Opinia Buzău.

„Din datele primite de la solicitant, școala este parțial inundată, nivelul apei înregistrând aproximativ 20 cm. Din cauza efectelor produse de acumulările de apă, activitatea didactică a fost suspendată”, a transmis ISU Buzău.