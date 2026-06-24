Evaluarea Națională 2026 la Matematică: Cum este structurat examenul și ce subiecte au avut de rezolvat elevii anul trecut

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Peste 148.000 de elevi care au finalizat clasa a VIII-a au început luni, 22 iunie, examenul de Evaluare Națională. Prima probă a fost testarea la Limba și Literatură Română, iar miercuri, 24 iunie, aceștia susțin proba la Matematică.

Examenul la Matematică de la Evaluarea Națională cuprinde trei subiecte și este notat cu maximum 90 de puncte. La acestea se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Candidații au la dispoziție două ore pentru a rezolva toate subiectele.

Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională sunt împărțite în trei părți și conțin exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate. Testul verifică noțiunile de bază învățate la școală, iar punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 10 sunt acordate din oficiu.

La Evaluarea Națională din 2025, primele două subiecte au inclus mai multe exerciții cu variante de răspuns, iar fiecare dintre acestea valora 5 puncte. La cel de-al treilea subiect, elevii au avut de rezolvat probleme mai ample, care au necesitat explicații și calcule detaliate.

Subiectele la Evaluarea Națională 2025

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Model de subiecte la Matematică pentru Evaluarea Națională 2026

În modelul pus la dispoziție de Ministerul Educației pe platforma subiecte.edu.ro, candidații pot vedea atât structura examenului, cât și exemple de cerințe pe care le pot primi la proba de Matematică.

Primele două subiecte includ, în general, exerciții cu variante de răspuns și verifică noțiuni de calcul, algebră și geometrie. Printre cerințe se pot regăsi procente, fracții, medii aritmetice, interpretarea graficelor, precum și noțiuni legate de triunghiuri, unghiuri, cercuri, arii, volume și alte figuri geometrice studiate în anii de gimnaziu.

La cel de-al treilea subiect, candidații au de rezolvat probleme mai complexe, pentru care trebuie să prezinte în detaliu pașii urmați. Exercițiile pot viza atât algebra, cât și geometria, iar evaluarea nu se bazează doar pe răspunsul final. Profesorii punctează și corectitudinea raționamentului, precum și modul în care este efectuată rezolvarea, astfel că fiecare etapă a calculului trebuie justificată.