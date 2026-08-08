UE intervine în scandalul dintre Spania și Italia. Comisia Europeană anunță când ar putea fi ridicate controalele la frontieră

Bruxelles-ul intervine în disputa diplomatică dintre Spania și Italia, izbucnită după reintroducerea controalelor la frontierele interne. Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a discutat sâmbătă cu miniștrii de interne ai celor două țări și anunță că atât Madridul, cât și Roma au dat asigurări că măsurile sunt temporare.

Disputa dintre cele două state membre a ajuns astfel pe masa Comisiei Europene, în condițiile în care deciziile luate de Spania și Italia afectează libera circulație în interiorul spațiului Schengen.

„Astăzi am fost în contact cu miniştrii de interne din Spania şi Italia. Ambii au confirmat că sunt temporare controalele la frontierele interne”, a transmis Magnus Brunner pe rețelele de socializare.

Intervenția oficialului european vine după ce Spania a decis să reintroducă, începând de sâmbătă, controalele la frontiera cu Italia. Măsura a fost luată după ce guvernul de la Roma a refuzat să renunțe la controalele aplicate călătorilor sosiți din Spania, instituite la 1 august.

Bruxelles-ul încearcă să evite o criză în Schengen

Comisarul european a încercat să transmită un mesaj de calm după discuțiile cu cei doi miniștri de interne. Potrivit lui Brunner, atât Fernando Grande-Marlaska, ministrul spaniol de Interne, cât și Matteo Piantedosi, omologul său italian, au confirmat caracterul temporar al controalelor.

Pentru Bruxelles, problema este cu atât mai importantă cu cât reintroducerea controalelor la frontierele interne reprezintă o măsură excepțională în interiorul spațiului Schengen. Menținerea unor astfel de restricții pentru o perioadă îndelungată ar putea alimenta tensiunile dintre statele membre și ar afecta unul dintre principiile centrale ale zonei de liberă circulație.

Brunner a vorbit și despre progresele înregistrate în combaterea imigrației ilegale și a transmis că încrederea dintre statele membre rămâne esențială.

„Încrederea între statele membre este cel mai valoros atu al nostru”, a precizat comisarul european.

Spania a reintrodus controalele pentru cei care vin din Italia

Spania a notificat sâmbătă mai multe autorități europene cu privire la decizia de a reintroduce controalele la frontierele interne pentru călătorii care sosesc din Italia.

Măsura vizează aeroporturile și porturile spaniole care au legături directe cu Italia și a intrat în vigoare la miezul nopții de 8 august. În forma anunțată de autoritățile spaniole, controalele ar urma să rămână în vigoare până la miezul nopții de 7 septembrie.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a precizat însă că perioada poate fi modificată în funcție de evoluția situației care a determinat introducerea controalelor.

Decizia Madridului a venit după ce Italia a menținut propriile controale pentru persoanele care sosesc din Spania. Roma instituise aceste măsuri la 1 august, în contextul tensiunilor provocate de situația migratorie din Ceuta.

Astfel, ceea ce a început ca o reacție a autorităților italiene s-a transformat într-o dispută între două state membre ale Uniunii Europene, iar acum Comisia Europeană încearcă să împiedice transformarea conflictului într-o problemă de durată pentru spațiul Schengen.

Comisarul european anunță că măsurile ar putea fi ridicate în curând

După discuțiile cu miniștrii de interne, Magnus Brunner a transmis că există semnale potrivit cărora situația ar putea reveni la normal într-un timp relativ scurt.

Oficialul european și-a exprimat încrederea că autoritățile spaniole au dat asigurări că evenimentele din Ceuta nu vor produce efecte de durată asupra spațiului Schengen.

„Există indicii din Italia că aceste controale ar putea fi ridicate în curând”, a transmis Brunner.