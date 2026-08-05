Video - Bărbat înarmat, arestat înaintea vizitei lui Donald Trump la un teren de golf din California. Ce au găsit polițiștii în casa lui după percheziții

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Un bărbat înarmat a fost reținut în apropierea terenului de golf al președintelui american Donald Trump din California, cu doar câteva zile înaintea unei vizite programate a liderului republican, a anunțat poliția.

Ofiţeri în civil au raportat un bărbat suspect pe Terenul Naţional de Golf Trump din Rancho Palos Verdes, care "făcea poze şi filma şi părea să monitorizeze activităţile de planificare a securităţii", a precizat Departamentul Şerifului din comitatul Los Angeles.

Suspectul a fost arestat. Ce au găsit polițiștii la el acasă

Bărbatul a fost arestat. Mai mult, poliţia a recuperat de la el muniţie şi un încărcător de 16 cartuşe. O percheziţie a mașinii sale a dus la descoperirea unui pistol încărcat, împreună cu un încărcător suplimentar încărcat.

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În urma unei percheziţii a locuinţei sale, poliţia a evidențiat că a găsit arme şi muniţie, vestă antiglonţ, dispozitive de semnal radio şi "mai multe caiete care conţineau declaraţii îngrijorătoare".

Donald Trump era aşteptat la terenul de golf marţi seara, în contextul unei cine de strângere de fonduri a Partidului Republican.

Securitatea lui Donald Trump, din nou în atenție. Incidentele care l-au vizat pe președinte

Securitatea din jurul lui Donald Trump este sub monitorizare, existând mai multe incidente care l-au implicat pe preşedinte. În luna aprilie 2026, s-au auzit împuşcături la o cină de presă la Washington, determinând forţele de securitate să-i evacueze pe președintele Donald Trump şi Melania Trump şi forţând anularea evenimentului.

În februarie 2026, un bărbat înarmat a fost împuşcat mortal de autorităţi la proprietatea lui Trump din Mar-a-Lago, în Florida.

În anul 2024, în timp ce îşi făcea campanie pentru revenirea la Biroul Oval, Trump a fost împuşcat la un eveniment de campanie din Pennsylvania, fiind rănit uşor la ureche.

Mai târziu în acel an, serviciile secrete au împuşcat un bărbat înarmat care se ascundea în tufişurile din apropierea terenului de golf al lui Trump din West Palm Beach şi despre care se credea că plănuia un atac.