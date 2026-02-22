Secret Service a împușcat un bărbat care a intrat pe proprietatea lui Donald Trump din Mar-a-Lago

Secret Service anunță că un bărbat a intrat pe proprietatea lui Donald Trump din Mar-a-Lago și a fost împușcat mortal. Bărbatul se pare că a încălcat perimetrul de securitate din West Palm, Florida, conform Reuters.

Deși președintele SUA își petrece adesea weekendurile la stațiunea de pe malul oceanului, el se afla la Casa Albă din Washington în timpul acestui incident.

Conform The Guardian, bărbatul împușcat ”purta ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră de combustibil”. El a fost împușcat de agenți ai Serviciului Secret și de un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach, a declarat agenția.