Data publicării: 12:12 21 Feb 2026

De ce vor fi permise doar zboruri militare pe Aeroportul din Sofia în dimineaţa zilelor de 23 şi 24 februarie
Autor: Andrei Itu

aeroport ilustrativ pasageri bagaje aeroport. Sursa foto: Freepik

Aeroportul internaţional Vasil Levski din Sofia va fi închis două dimineţi consecutive pentru traficul civil, pe 23 şi 24 februarie, cu excepţia aterizărilor de urgenţă şi a zborurilor militare.

Explicația este că Aeroportul din Sofia găzduieşte nouă avioane cisternă ale Forţelor aeriene ale SUA, a transmis administraţia aeroportului, citată de EFE.

Conform unui anunţ publicat pe platforma Flightradar24, închiderea va fi aplicată pe data de 23 februarie, între orele 01:15 şi 02:50 GMT. De asemenea, se va repeta pe data de 24 februarie între orele 01:05 şi 03:35 GMT. În aceste intervale orare vor fi permise doar decolările şi aterizările aeronavelor militare.

Site-ul web al aeroportului notează că, la acele ore, nu sunt programate de obicei zboruri comerciale, chiar dacă uneori sosesc avioane ce au înregistrat întârzieri.

Prezenţa avioanelor americane şi suspendarea temporară a activităţii pe aeroportul din Sofia

Media bulgare au indicat prezenţa avioanelor americane şi suspendarea temporară a activităţii aeroportului din Sofia de transportarea de material militar către Orientul Mijlociu, dar şi de presiunea exercitată de Washington la adresa Iranului pentru a se ajunge la un acord despre programul nuclear iranian.

În acest context, media bulgară aminteşte în acest context de organizarea grupului de luptă al portavionului american Gerald Ford, ce a traversat vineri strâmtoarea Gibraltar. Se aşteaptă ca să ajungă în Marea Mediterană de Est în următoarele zile.

La rândul său, televiziunea naţională bulgară (BNT) a citat un responsabil al aeroportului ce a asigurat că suspendarea activităţii aeroportului "nu are nicio legătură" nici cu avioanele americane, nici cu tensiunile dintre Washington şi Teheran.

Ce spune o altă versiune

Potrivit acestei versiuni, închiderea ar avea cauză lucrări de reparaţie la pistă, ce au fost programate în zorii zilelor menţionate, astfel încât să se minimizeze impactul operaţional.

Portalul bulgar Dnevnik anunță că închiderea aeroporturilor pe timp de noapte pentru operaţiuni militare este de regulă asociată cu exerciţii, mişcări strategice ori operaţiuni sensibile, fără a presupune neapărat acţiuni de luptă, notează Agerpres.

