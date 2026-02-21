FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu privind Turcia - România, semifinala barajului pentru CM 2026

România va juca în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, contra Turciei. FRF a dat un comunicat oficial despre prezența antrenorului Mircea Lucescu pe banca naționalei, pusă sub semnul întrebării, având în vedere informațiile apărute că ar avea probleme de sănătate.
Acum, FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu, precizând într-un comunicat oficial ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu cu privire la meciurile decisive din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, organizat de Statele Unite.
”Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.
Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.
Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, a scris FRF.
Dacă România va trece de Turcia, pe data de 26 martie, 19:00, în deplasare, „tricolorii” vor întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului, care se va juca pe data de 31 martie, ora 21:45.
Vezi și - Bilete Turcia - România. FRF, precizări după vânzarea în timp record
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci