FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu privind Turcia - România, semifinala barajului pentru CM 2026
Data actualizării: 12:41 21 Feb 2026 | Data publicării: 12:40 21 Feb 2026

FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu privind Turcia - România, semifinala barajului pentru CM 2026
Autor: Andrei Itu

agerpres_18697477 Mircea Lucescu Mircea Lucescu Sursa: Agerpres

România va juca în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, contra Turciei. FRF a dat un comunicat oficial despre prezența antrenorului Mircea Lucescu pe banca naționalei, pusă sub semnul întrebării, având în vedere informațiile apărute că ar avea probleme de sănătate.

Acum, FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu, precizând într-un comunicat oficial ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu cu privire la meciurile decisive din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, organizat de Statele Unite.

Anunțul FRF despre Mircea Lucescu

”Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, a scris FRF.

Cu cine vom juca în finala barajului dacă vom învinge Turcia

Dacă România va trece de Turcia, pe data de 26 martie, 19:00, în deplasare, „tricolorii” vor întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului, care se va juca pe data de 31 martie, ora 21:45.

Bilete Turcia - România. FRF, precizări după vânzarea în timp record

frf
mircea lucescu
