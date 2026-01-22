Dinamo Zagreb - FCSB, meci de totul sau nimic în Europa League. Becali a anunțat echipa de start - Live score / Rezultat final

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale meciului Dinamo Zagreb - FCSB, din Europa League!

Gigi Becali a anunțat, la DigiSport, care va fi echipa de start pe care o va alinia FCSB, respectiv Târnovanu - Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea.

Dinamo Zagreb - FCSB, meci important pentru ambele echipe în vederea calificării în primăvara Europa League

Este un meci important pentru ambele echipe care au șanse la calificarea în primăvară europeană. Pentru roș-albaștrii lui Gigi Becali, victoria miraculoasă cu Feyenoord dă speranțe pentru ultimele două meciuri rămase în grupa principală din Europa League.

Momentan, FCSB se află pe locul 27 în grupă, cu 6 puncte, în afara locurilor de play-off, dar urmează două meciuri decisive, diseară, cu Dinamo Zagreb și, ulterior, cu Fenerbahce.

Dinamo Zagreb și FCSB, la un pas de locurile de play-off

De asemenea, Dinamo Zagreb se află sub presiune, aflându-se pe locul 25, cu 7 puncte. Prin urmare, se anunță un meci disputat, diseară, ambele formații vor lupta pentru fiecare punct pus în joc în speranța calificării în primăvara europeană din Europa League.

Ultimul loc de play-off este ocupat, în acest moment, de Celtic Glasgow, poziția a 24-a, cu 7 puncte, dar cu un golaveraj mai bun față de Dinamo Zagreb.

