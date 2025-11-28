€ 5.0901
Conference League. Rezultatele de joi seara  și clasamentul 
Data actualizării: 09:25 28 Noi 2025 | Data publicării: 09:25 28 Noi 2025

Conference League. Rezultatele de joi seara  și clasamentul 
Autor: Crişan Andreescu

fotbal
 

Sparta Praga și AEK Atena, ultimele adversare ale Universității Craiova în faza principală a competiției de fotbal Conference League, au obținut victorii, joi seara, în deplasare, în etapa a patra.

După succesul cu Mainz, Universitatea ocupă locul 15, cu 7 puncte.

Sparta, pe care Universitatea o va înfrunta pe 11 decembrie, la Craiova, a dispus de Legia Varșovia, fosta echipă a antrenorului Edward Iordănescu, cu scorul de 1-0, prin golul columbianului Angelo Preciado (41).

AEK Atena, cu care Universitatea va juca pe 18 decembrie, în Grecia, a învins-o cu 1-0 pe Fiorentina, dublă finalistă a competiției, Unicul gol al meciului de pe Artemio Franchi a fost marcat de Mijat Gacinovic (35). Mijlocașul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK.

Rakow Czestochowa a învins-o pe Rapid Viena cu 4-1, într-un meci între două foste adversare ale Universității. Norvegianul Jonatan Brunes a deschis scorul (27 - penalty), iar francezul Lamine Diaby-Fadiga a reușit un hat-trick (40, 51, 53). Pentru austrieci a punctat Janis Antiste (75). Fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow.

În alt meci, echipa armeană FC Noah, care a remizat în Bănie, a încheiat la egalitate cu scoțienii de la Aberdeen, 1-1, în deplasare.

Omonia Nicosia a dispus de Dinamo Kiev cu 2-0, într-un meci în care Vladislav Blănuță a fost rezervă la ucraineni.

Rayo Vallecano a fost întrecută de Slovan Bratislava cu 2-1, în Slovacia, meci în care fundașul român Andrei Rațiu a jucat din min. 32. Guram Kașia (49) și Alasana Yirajang (52) au punctat pentru gazde, iar Fran Perez (24) a înscris golul madrilenilor.

Samsunspor și RC Strasbourg, primele două clasate, și-au asigurat prezența în faza următoare a competiției.

Rezultatele etapei a patra din Conference League:


AZ Alkmaar - Shelbourne Dublin 2-0
Au marcat: Mees De Wit 70, Isak Jensen 86.

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps FC 3-1
Au marcat: Mouad El Fanis 65, Semir Smajlagic 74, Ante Coric 90+2, respectiv Bernardo Lopes 57.
Cartonașe roșii: Vincenzo Polito (Hamrun) 79, Graeme Torrilla (Lincoln) 63.

Lech Poznan - Lausanne-Sport 2-0
Au marcat: Taofeek Ismaheel 67, Yannick Agnero 90+5.

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 2-0
Au marcat: Willy Semedo 34 - penalty, Angelos Neophytou 59.

Rakow Czestochowa - Rapid Viena 4-1
Au marcat: Jonatan Brunes 27 - penalty, Lamine Diaby-Fadiga 40, 51, 53, respectiv Janis Antiste 75.

SK Sigma Olomouc - NK Celje 2-1
Au marcat: Ahmad Ghali 8, 42, respectiv Ivica Vidovic 29.

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1
Au marcat: Guram Kașia 49, Alasana Yirajang 52, respectiv Fran Perez 24.

Universitatea Craiova - FSV Mainz 1-0
A marcat: Assad Al Hamlawi 67 - penalty.

Zrinjski Mostar - BK Haecken 2-1
Au marcat: Mario Cuze 78, Nemanja Bilbija 82, respectiv Silas Andersen 40.

Aberdeen FC - FC Noah 1-1
Au marcat: Kevin Nisbet 45, respectiv Nardin Mulahusejnovic 52.

Breidablik - Samsunspor 2-2
Au marcat: David Ingvarsson 6, Kristofer Kristinsson 72, respectiv Marius 20, 66.

FC Drita - KF Shkendija 1-0
A marcat: Arb Manaj 20.

Fiorentina - AEK Atena 0-1
A marcat: Mijat Gacinovic 35.

Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio 1-0
A marcat: Afimico Pululu 51.

Legia Varșovia - Sparta Praga 0-1
A marcat: Angelo Preciado 41.

HNK Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Șahtior Donețk 1-2
Au marcat: Connor Malley 87, respectiv Kaua Elias 23, Iehor Nazarina 77.

RC Strasbourg - Crystal Palace 2-1
Au marcat: Emmanuel Emegha 53, Samir El Mourabet 77, respectiv Tyrick Mitchell 35.

Clasament


loc echipa M V E Î GM-GP P


1 Samsunspor 4 3 1 0 9-2 10
2 RC Strasbourg 4 3 1 0 7-4 10
3 NK Celje 4 3 0 1 8-4 9
4 Șahtior Donețk 4 3 0 1 8-5 9
5 Mainz 4 3 0 1 4-2 9
6 Rakow Czestochowa 4 2 2 0 7-2 8
7 AEK Larnaca 4 2 2 0 5-0 8
8 FC Drita 4 2 2 0 4-2 8
8 Jagiellonia Bialystok 4 2 2 0 4-2 8
10 AEK Atena 4 2 1 1 9-4 7
11 Sparta Praga 4 2 1 1 5-2 7
12 Rayo Vallecano 4 2 1 1 8-6 7
13 Lausanne 4 2 1 1 5-3 7
14 SK Sigma Olomouc 4 2 1 1 5-5 7
15 Universitatea Craiova 4 2 1 1 3-3 7
16 Lech Poznan 4 2 0 2 9-6 6
17 Fiorentina 4 2 0 2 6-3 6
18 Crystal Palace 4 2 0 2 6-4 6
19 Zrinjski Mostar 4 2 0 2 7-8 6
20 AZ Alkmaar 4 2 0 2 4-7 6
21 Omonia Nicosia 4 1 2 1 4-3 5
22 KuPS Kuopio 4 1 2 1 4-3 5
23 FC Noah 4 1 2 1 4-4 5
24 Rijeka 4 1 2 1 2-2 5
25 KF Shkendija 4 1 1 2 2-4 4
26 Lincoln Red Imps 4 1 1 2 4-10 4
27 Dinamo Kiev 4 1 0 3 6-7 3
28 Legia Varșovia 4 1 0 3 3-5 3
29 Slovan Bratislava 4 1 0 3 4-7 3
30 Hamrun Spartans 4 1 0 3 3-6 3
31 BK Haecken 4 0 2 2 4-6 2
32 Breidablik 4 0 2 2 2-7 2
33 Aberdeen 4 0 2 2 3-10 2
34 Shelbourne 4 0 1 3 0-4 1
35 Shamrock Rovers 4 0 1 3 3-9 1
36 Rapid Viena 4 0 0 4 2-12 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. (Agerpres)

