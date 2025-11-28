Conference League. Rezultatele de joi seara  și clasamentul 

După succesul cu Mainz, Universitatea ocupă locul 15, cu 7 puncte.

Sparta, pe care Universitatea o va înfrunta pe 11 decembrie, la Craiova, a dispus de Legia Varșovia, fosta echipă a antrenorului Edward Iordănescu, cu scorul de 1-0, prin golul columbianului Angelo Preciado (41).

AEK Atena, cu care Universitatea va juca pe 18 decembrie, în Grecia, a învins-o cu 1-0 pe Fiorentina, dublă finalistă a competiției, Unicul gol al meciului de pe Artemio Franchi a fost marcat de Mijat Gacinovic (35). Mijlocașul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK.

Rakow Czestochowa a învins-o pe Rapid Viena cu 4-1, într-un meci între două foste adversare ale Universității. Norvegianul Jonatan Brunes a deschis scorul (27 - penalty), iar francezul Lamine Diaby-Fadiga a reușit un hat-trick (40, 51, 53). Pentru austrieci a punctat Janis Antiste (75). Fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow.

În alt meci, echipa armeană FC Noah, care a remizat în Bănie, a încheiat la egalitate cu scoțienii de la Aberdeen, 1-1, în deplasare.

Omonia Nicosia a dispus de Dinamo Kiev cu 2-0, într-un meci în care Vladislav Blănuță a fost rezervă la ucraineni.

Rayo Vallecano a fost întrecută de Slovan Bratislava cu 2-1, în Slovacia, meci în care fundașul român Andrei Rațiu a jucat din min. 32. Guram Kașia (49) și Alasana Yirajang (52) au punctat pentru gazde, iar Fran Perez (24) a înscris golul madrilenilor.

Samsunspor și RC Strasbourg, primele două clasate, și-au asigurat prezența în faza următoare a competiției.

Rezultatele etapei a patra din Conference League:



AZ Alkmaar - Shelbourne Dublin 2-0

Au marcat: Mees De Wit 70, Isak Jensen 86.

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps FC 3-1

Au marcat: Mouad El Fanis 65, Semir Smajlagic 74, Ante Coric 90+2, respectiv Bernardo Lopes 57.

Cartonașe roșii: Vincenzo Polito (Hamrun) 79, Graeme Torrilla (Lincoln) 63.

Lech Poznan - Lausanne-Sport 2-0

Au marcat: Taofeek Ismaheel 67, Yannick Agnero 90+5.

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 2-0

Au marcat: Willy Semedo 34 - penalty, Angelos Neophytou 59.

Rakow Czestochowa - Rapid Viena 4-1

Au marcat: Jonatan Brunes 27 - penalty, Lamine Diaby-Fadiga 40, 51, 53, respectiv Janis Antiste 75.

SK Sigma Olomouc - NK Celje 2-1

Au marcat: Ahmad Ghali 8, 42, respectiv Ivica Vidovic 29.

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1

Au marcat: Guram Kașia 49, Alasana Yirajang 52, respectiv Fran Perez 24.

Universitatea Craiova - FSV Mainz 1-0

A marcat: Assad Al Hamlawi 67 - penalty.

Zrinjski Mostar - BK Haecken 2-1

Au marcat: Mario Cuze 78, Nemanja Bilbija 82, respectiv Silas Andersen 40.

Aberdeen FC - FC Noah 1-1

Au marcat: Kevin Nisbet 45, respectiv Nardin Mulahusejnovic 52.

Breidablik - Samsunspor 2-2

Au marcat: David Ingvarsson 6, Kristofer Kristinsson 72, respectiv Marius 20, 66.

FC Drita - KF Shkendija 1-0

A marcat: Arb Manaj 20.

Fiorentina - AEK Atena 0-1

A marcat: Mijat Gacinovic 35.

Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio 1-0

A marcat: Afimico Pululu 51.

Legia Varșovia - Sparta Praga 0-1

A marcat: Angelo Preciado 41.

HNK Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Șahtior Donețk 1-2

Au marcat: Connor Malley 87, respectiv Kaua Elias 23, Iehor Nazarina 77.

RC Strasbourg - Crystal Palace 2-1

Au marcat: Emmanuel Emegha 53, Samir El Mourabet 77, respectiv Tyrick Mitchell 35.

Clasament



loc echipa M V E Î GM-GP P



1 Samsunspor 4 3 1 0 9-2 10

2 RC Strasbourg 4 3 1 0 7-4 10

3 NK Celje 4 3 0 1 8-4 9

4 Șahtior Donețk 4 3 0 1 8-5 9

5 Mainz 4 3 0 1 4-2 9

6 Rakow Czestochowa 4 2 2 0 7-2 8

7 AEK Larnaca 4 2 2 0 5-0 8

8 FC Drita 4 2 2 0 4-2 8

8 Jagiellonia Bialystok 4 2 2 0 4-2 8

10 AEK Atena 4 2 1 1 9-4 7

11 Sparta Praga 4 2 1 1 5-2 7

12 Rayo Vallecano 4 2 1 1 8-6 7

13 Lausanne 4 2 1 1 5-3 7

14 SK Sigma Olomouc 4 2 1 1 5-5 7

15 Universitatea Craiova 4 2 1 1 3-3 7

16 Lech Poznan 4 2 0 2 9-6 6

17 Fiorentina 4 2 0 2 6-3 6

18 Crystal Palace 4 2 0 2 6-4 6

19 Zrinjski Mostar 4 2 0 2 7-8 6

20 AZ Alkmaar 4 2 0 2 4-7 6

21 Omonia Nicosia 4 1 2 1 4-3 5

22 KuPS Kuopio 4 1 2 1 4-3 5

23 FC Noah 4 1 2 1 4-4 5

24 Rijeka 4 1 2 1 2-2 5

25 KF Shkendija 4 1 1 2 2-4 4

26 Lincoln Red Imps 4 1 1 2 4-10 4

27 Dinamo Kiev 4 1 0 3 6-7 3

28 Legia Varșovia 4 1 0 3 3-5 3

29 Slovan Bratislava 4 1 0 3 4-7 3

30 Hamrun Spartans 4 1 0 3 3-6 3

31 BK Haecken 4 0 2 2 4-6 2

32 Breidablik 4 0 2 2 2-7 2

33 Aberdeen 4 0 2 2 3-10 2

34 Shelbourne 4 0 1 3 0-4 1

35 Shamrock Rovers 4 0 1 3 3-9 1

36 Rapid Viena 4 0 0 4 2-12 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. (Agerpres)



