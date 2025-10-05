€ 5.0889
Data publicării: 15:47 05 Oct 2025

Decizia luată de Mbappé privind echipa națională, după accidentarea la gleznă
Autor: Iulia Horovei

mbappe--marele-absent-in-meciul-cu-olanda--accidentarea-il-tine-pe-banca-pe-capitanul-frantei_27606200 FOTO: Agerpres
 

Atacantul francez a decis ce va face în zilele următoare.

Atacantul Kylian Mbappé se va prezenta la reunirea lotului selecționatei de fotbal a Franței, luni, în cantonamentul de la Clairefontaine, în ciuda accidentări la glezna dreaptă pe care a suferit-o sâmbătă în cursul meciului Real Madrid - Villarreal (3-1) din campionatul Spaniei, informează L'Equipe.

Mbappé a marcat cel de-al treilea gol al madrilenilor, în minutul 81, înainte de a părăsi terenul câteva minute mai târziu, acuzând dureri la glezna respectivă, la care a mai avut probleme și înaintea meciului de sâmbătă.

Căpitanul Les Bleus se alătură lotului condus de selecționerul Didier Deschamps, deși conducătorii madrileni ar fi preferat ca Mbappé să rămână în capitala Spaniei.

Staff-ul naționalei Franței va evalua starea atacantului lui Real, înainte de a lua o decizie în privința utilizării acestuia în cele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale ediția 2026, împotriva Azerbaidjanului (10 octombrie) și Islandei (13 octombrie), scrie Agerpres.

Lotul lui Deschamps pentru meciurile din octombrie

PORTARI

  • Lucas Chevalier (PSG)

  • Mike Maignan (AC Milan)

  • Brice Samba (Stade Rennais FC)

FUNDAȘI

  • Lucas Digne (Aston Villa FC)

  • Malo Gusto (Chelsea FC)

  • Lucas Hernandez (PSG)

  • Théo Hernandez (Al Hilal FC)

  • Ibrahima Konaté (Liverpool FC)

  • Jules Koundé (FC Barcelona)

  • William Saliba (Arsenal FC)

  • Dayot Upamecano (FC Bayern Munich)

MIJLOCAȘI

  • Eduardo Camavinga (Real Madrid CF)

  • Manu Koné (AS Roma)

  • Michael Olise (FC Bayern Munich)

  • Adrien Rabiot (AC Milan)

  • Khéphren Thuram (Juventus)

ATACANȚI

  • Maghnes Akliouche (AS Monaco)

  • Bradley Barcola (PSG)

  • Kingsley Coman (Al Nassr)

  • Hugo Ekitike (Liverpool FC)

  • Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

  • Kylian Mbappé (Real Madrid CF)

  • Christopher Nkunku (AC Milan)

