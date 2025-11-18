€ 5.0859
DCNews Stiri România - San Marino: Indiferent de rezultat, Tricolorii termină Grupa H pe locul 3 / livetext 21:45
Data publicării: 17:11 18 Noi 2025

România - San Marino: Indiferent de rezultat, Tricolorii termină Grupa H pe locul 3 / livetext 21:45
Autor: Ioan-Radu Gava

echipa-nationala-a-romaniei-fotbal-spectatori-2_61018200 Sursa foto: Agerpres
 

Naționala de Fotbal a României evoluează, marți seara, împotriva selecționatei din San Marino.

Marți seară, începând cu ora 21:45, Naționala de Fotbal a României va evolua, pe arena „Ilie Oană“ din Ploiești, ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026, împotriva selecționatei din San Marino.

În meciul tur, Tricolorii au învins echipa din San Marino cu scorul de 5 - 1. Acum, indiferent de rezultat, România va termina pe locul trei din Grupa H.

Primele două poziții se dispută între Austria și Bosnia. Cele două vor juca tot în această seară, la Viena, de la ora 21:45.

DC News vă prezintă, începând cu ora 21:45, livetext de la meciul România - San Marino, disputat pe arena „Ilie Oană“ din Ploiești.

Lotul Naționale de Fotbal a României în meciul cu San Marino

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

Mijlocași: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

Atacanți: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

romania san marino
romania san marino rezultat
preliminarii cm2026
preliminarii campionatul mondial
tricolorii
