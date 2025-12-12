Europa League: Rezultatele partidelor de joi seara și clasamentul

Fener a dispus de Brann Bergen cu 4-0, cu un hat-trick al lui Talisca și un gol înscris de Kerem Akturkoglu, în condițiile în care scandinavii au jucat în zece din minutul 18. FCSB o va înfrunta pe Fenerbahce, la București, în ultima etapă (29 ianuarie).

AS Roma a trecut de Celtic cu 3-0, la Glasgow, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Gianluca Mancini și Evan Ferguson (dublă) au înscris pentru giallorossi. Campioana Scoției a ratat un penalty în prima repriză.

PAOK a smuls egalul în Bulgaria, 3-3 cu Ludogoreț, după ce a condus cu 2-1. Bulgarul Kiril Despodov (39), Alessandro Vogliacco (48) și Anestis Mythou (90) au înscris pentru echipa pregătită de Răzvan Lucescu, în timp ce pentru campioana Bulgariei au punctat Petar Stanic (33), Olivier Verdon (71) și Ivailo Ciocev (77). Meciul a fost arbitrat de Horațiu Feșnic.



Radu Petrescu a condus meciul dintre Celta Vigo și Bologna, câștigat cu 2-1 de italieni în Galicia. Portarul român Ionuț Radu a fost integralist la gazde, pentru care a punctat Bryan Zaragoza (17). Bologna a revenit în repriza secundă, prin dubla lui Federico Bernardeschi (65 - penalty, 75).

Betis Sevilla a învins-o pe Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a echipei FCSB, cu 3-1. Sergi Dominguez (autogol, 31), Rodrigo Riquelme (34) și Antony (38) au punctat pentru andaluzi, în timp ce golul vicecampioanei Croației a fost reușit de Niko Galesic (89). Dinamo Zagreb și FCSB vor fi adversare pe 22 ianuarie, în capitala Croației.



FC Basel a pierdut acasă cu Aston Villa, scor 1-2, golul gazdelor fiind reușit de internaționalul austriac de origine română Flavius Daniliuc (34). Pentru Villa au înscris Evann Guessand (12) și Youri Tielemans (53).



Meciul dintre VfB Stuttgart și Maccabi Tel Aviv, încheiat cu scorul de 4-1, a fost arbitrat de Marian Barbu.

FCSB ocupă locul 27, cu 6 puncte, înaintea ultimelor două etape.

Rezultatele etapei a șasea a competiției de fotbal Europa League:

Dinamo Zagreb - Real Betis Sevilla 1-3

Au marcat: Niko Galesic 89, respectiv Sergi Dominguez (autogol) 31, Rodrigo Riquelme 34, Antony 38.

FC Midtjylland - KRC Genk 1-0

A marcat: Gue-sung Cho 17.

FC Utrecht - Nottingham Forest 1-2

Au marcat: Mike van der Hoorn 73, respectiv Arnaud Kalimuendo 52, Igor Jesus 88.

Ferencvaros Budapesta - Glasgow Rangers 2-1

Au marcat: Bence Otvos 45+5, Barnabas Varga 72, respectiv Bojan Miovski 27.

Ludogoreț Razgrad - PAOK Salonic 3-3

Au marcat: Petar Stanic 33, Olivier Verdon 71, Ivailo Ciocev 77, respectiv Kiril Despodov 39, Alessandro Vogliacco 48, Anestis Mythou 90.

OGC Nice - Sporting Braga 0-1

A marcat: Pau Victor 28.

Sturm Graz - Steaua Roșie Belgrad 0-1

A marcat: Mirko Ivanic 55.

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4-1

Au marcat: Lorenz Assignon 24, Tiago Tomas 37, Maximilian Mittelstaedt 50 - penalty, Josha Vagnoman 90+4, respectiv Roy Revivo 52.

Young Boys Berna - Lille OSC 1-0

A marcat: Darian Males 61.

Chris Bedia (Young Boys) a ratat un penalty în min. 35.

Cartonașe roșii: Tanguy Zoukrou (Young Boys, 90+2), Ayyoub Bouaddi (Lille, 32).

FC Basel - Aston Villa 1-2

Au marcat: Flavius Daniliuc 34, respectiv Evann Guessand 12, Youri Tielemans 53.

Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul 0-4

Au marcat: Kerem Akturkoglu 5, Talisca 36, 44, 65.

Cartonaș roșu: Eivind Fauske Helland (Brann) 18.

Celta Vigo - Bologna 1-2

Au marcat: Bryan Zaragoza 17, respectiv Federico Bernardeschi 65 - penalty, 75.

Celtic Glasgow - AS Roma 0-3

Au marcat: Gianluca Mancini 6, Evan Ferguson 36, 45+1.

Arne Engels (Celtic) a ratat un penalty în min. 45+5 (bară).

FCSB - Feyenoord Rotterdam 4-3

Au marcat: Siyabonga Ngezana 11, Mihai Toma 54, Mamadou Thiam 87, Florin Tănase 90+5, respectiv Casper Tengstedt 41, Quinten Timber 44, Leo Sauer 51.

FC Porto - Malmo FF 2-1

Au marcat: Samu Aghehowa 30, 36, respectiv Francisco Moura (autogol) 90+5.

SC Freiburg - RB Salzburg 1-0

A marcat: Philipp Lienhart 50.

Cartonaș roșu: Petar Ratkov (RB) 37.

Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 2-1

Au marcat: Afonso Moreira 3, Pavel Sulc 11, respectiv Milan Smit 6.

Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen 0-0

Cartonaș roșu: Vaclav Jemelka (Viktoria) 32.

Clasament



loc echipa M V E Î GM-GP P



1 Olympique Lyon 6 5 0 1 13-3 15

2 FC Midtjylland 6 5 0 1 13-5 15

3 Aston Villa 6 5 0 1 10-4 15

4 Real Betis Sevilla 6 4 2 0 11-4 14

5 Freiburg 6 4 2 0 9-3 14

6 Ferencvaros 6 4 2 0 11-6 14

7 Braga 6 4 1 1 10-5 13

8 FC Porto 6 4 1 1 9-5 13

9 VfB Stuttgart 6 4 0 2 12-5 12

10 AS Roma 6 4 0 2 10-5 12

11 Nottingham Forest 6 3 2 1 11-6 11

12 Fenerbahce 6 3 2 1 9-5 11

12 Bologna 6 3 2 1 9-5 11

14 Viktoria Plzen 6 2 4 0 6-2 10

15 Panathinaikos 6 3 1 2 9-7 10

16 Genk 6 3 1 2 7-6 10

17 Steaua Roșie 6 3 1 2 5-5 10

18 PAOK Salonic 6 2 3 1 13-10 9

19 Celta Vigo 6 3 0 3 12-9 9

20 Lille 6 3 0 3 10-7 9

21 Young Boys 6 3 0 3 8-12 9

22 Brann Bergen 6 2 2 2 6-7 8

23 Ludogoreț Razgrad 6 2 1 3 11-14 7

24 Celtic 6 2 1 3 7-11 7

25 Dinamo Zagreb 6 2 1 3 8-13 7

26 FC Basel 6 2 0 4 8-9 6

27 FCSB 6 2 0 4 7-11 6

28 Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5-11 6

29 Sturm Graz 6 1 1 4 4-8 4

30 Feyenoord 6 1 0 5 7-13 3

31 RB Salzburg 6 1 0 5 5-11 3

32 FC Utrecht 6 0 1 5 3-9 1

33 Rangers 6 0 1 5 3-11 1

34 Malmo FF 6 0 1 5 3-12 1

35 Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2-18 1

36 Nice 6 0 0 6 4-13 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

