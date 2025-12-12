Administrația Trump, suspectată că vrea să smulgă patru state din UE

Inițiativa, descrisă drept parte a unui plan neoficial intitulat „Make Europe Great Again”, ar avea ca scop reducerea influenței Bruxelles-ului și redesenarea echilibrului geopolitic european.

Potrivit publicației Defense One, care afirmă că a consultat o versiune nepublicată a noii Strategii Naționale de Securitate a Statelor Unite, documentul ar recomanda intensificarea cooperării cu Austria, Ungaria, Italia și Polonia. Scopul ar fi „smulgerea” acestor state din sfera de influență a Uniunii Europene și integrarea lor într-o orbită politică și strategică mai apropiată de cea americană.

Raportul prezintă aceste țări drept potențiali piloni ai unei alianțe de state europene „pro-americane”, capabile să limiteze influența instituțiilor de la Bruxelles asupra deciziilor de politică internă și externă. În același context, documentul ar include recomandări explicite privind sprijinirea partidelor politice, a mișcărilor civice și a unor figuri intelectuale care promovează suveranitatea națională și conservarea valorilor tradiționale europene, cu condiția menținerii unei orientări favorabile Statelor Unite.

Această abordare ar reflecta îngrijorările administrației Trump față de ceea ce strategia descrie drept un „declin civilizațional” al Europei, asociat politicilor de migrație, schimbărilor demografice și transformărilor sociale din Uniunea Europeană.

Mai mult, versiunea nepublicată a documentului ar propune crearea unui „nucleu internațional” de cooperare globală format din Statele Unite, China, Rusia, India și Japonia, o structură care ar exclude în mod deliberat Uniunea Europeană ca actor colectiv.

Reacții și îngrijorări în Europa privind planurile administrației Trump



Dezvăluirile au stârnit deja dezbateri și neliniști în capitalele europene. Strategia Națională de Securitate făcută publică recent critică deschis anumite puteri din UE și descrie Europa ca fiind afectată de declin socio-economic și de tensiuni interne generate de migrație și schimbări demografice.

Casa Albă a respins însă categoric existența unei versiuni „alternative” sau „clasificate” a strategiei care ar conține astfel de planuri. Adjuncta secretarului de presă, Anna Kelly, a zis că nu există niciun document diferit de cel public. Ea a mai zis că președintele Trump a semnat exclusiv varianta oficială, care reflectă prioritățile sale strategice cunoscute, potrivit The Independent.

Subiectul a generat reacții puternice în Europa privind planurile lui Trump

Mai mulți oficiali avertizează asupra riscului ca politica externă a Washingtonului să interfereze cu procesele democratice și cu coeziunea Uniunii Europene. În același timp, lideri precum premierul ungar Viktor Orban s-au declarat deschiși unei „reorientări strategice” a relațiilor cu Statele Unite și unei reevaluări a rolului UE în actualul context geopolitic.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat în două luni? Șeful NATO trece de la relaxare la alarmă maximă privind războiul cu Rusia