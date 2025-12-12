Ce s-a întâmplat în două luni? Șeful NATO trece de la relaxare la alarmă maximă privind războiul cu Rusia

Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte joi, în timpul unui discurs ținut la Berlin:

„Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

Deși a salutat decizia membrilor NATO de a crește cheltuielile militare totale la 5% din produsul intern brut anual până în 2035, Rutte a susținut că trebuie făcut mai mult. El a zis că membrii alianței trebuie să treacă la o „mentalitate de război”.

„Mă tem că prea mulți sunt complacenți în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm. Apărarea NATO poate rezista pentru moment, dar cu economia dedicată războiului, Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani”, a mai zis șeful NATO.

În urmă cu două luni, Mark Rutte spunea că: „NATO nu ar trebui să-i ia prea în serios pe ruși”

„Să avem încredere în armata noastră”, a spus, în octombrie, Mark Rutte într-o conferință de presă, după o întâlnire cu miniștrii Apărării NATO la Bruxelles. „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios”, a mai zis el.

Mark Rutte a zis că țările NATO sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” din punct de vedere economic. Vorbind despre incidentele cu drone, secretarul general a menționat că este dificil de stabilit dacă acestea au fost intenționate sau nu.

„Suntem mult mai puternici decât rușii, așa că nu trebuie să doborâm avioanele lor când intră în spațiul nostru aerian”, a adăugat el.

Ce s-a întâmplat în două luni? Nu se știe...

