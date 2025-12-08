€ 5.0899
Stiri

DCNews Stiri Val devastator în Tenerife! Dispăruți, trei morți și scene de groază pe coastă
Data publicării: 13:50 08 Dec 2025

Val devastator în Tenerife! Dispăruți, trei morți și scene de groază pe coastă
Autor: Dana Mihai

val_92312600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală situată pe coasta de vest a insulei Tenerife.

Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală situată pe coasta de vest a insulei Tenerife, au anunțat duminică autoritățile locale, potrivit DPA și Agerpres.

O persoană este încă dispărută, iar autoritățile continuă căutările

Valul puternic a măturat mai mulți oameni în larg, iar o persoană este în continuare dată dispărută, echipele de intervenție ale Insulelor Canare continuând căutările. Printre victimele confirmate se află doi bărbați și o femeie: unul dintre bărbați avea 35 de ani, femeia 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost încă făcută publică. Deocamdată nu au fost oferite alte detalii despre identitatea lor.

O altă femeie a intrat în stop cardiac în timpul incidentului petrecut în zona stâncilor Los Gigantes, din municipalitatea Santiago del Teide. Aceasta a fost resuscitată la fața locului și transportată ulterior cu elicopterul la spital.

Citește și: Vacanță cu final tragic în Tenerife. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți

Presa spaniolă relatează că mai multe persoane luate de val au reușit să înoate până la țărm. RTVE notează că autoritățile avertizaseră încă de duminică dimineață asupra riscului ridicat de valuri extrem de mari.

Tragedia vine la doar o lună după un alt incident grav, produs tot în Tenerife, când pe 8 noiembrie valuri uriașe au tras în larg mai mulți turiști, majoritatea francezi. Atunci, trei persoane au murit și 15 au fost rănite de-a lungul coastelor insulei.

tenerife
val tenerife
