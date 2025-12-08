€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Leul, în creștere la cursul BNR. Euro, dolarul și francul în scădere, aurul se ieftinește
Data actualizării: 14:04 08 Dec 2025 | Data publicării: 14:04 08 Dec 2025

Leul, în creștere la cursul BNR. Euro, dolarul și francul în scădere, aurul se ieftinește
Autor: Alexandra Curtache

Ron. Leu, Bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Moneda naţională s-a apreciat luni faţă de principalele valute internaţionale, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR).

Moneda națională a României, leul, a marcat luni o uşoară revenire în raport cu principalele valute — un semnal pozitiv după perioade de volatilitate intensă.

Un euro a fost cotat la 5,0899 lei - în scădere cu 0,2 bani (-0,03%) faţă de cotaţia anterioară, de 5,0919 lei. 

Leul se întărește față de euro

Astfel, moneda națională a câștigat teren în raport cu euro, revenind sub pragul de 5,09 lei/euro. Evoluţia vine după o perioadă de relativă stabilitate, cursul mediu al EUR/RON pe ultimele luni situându-se în jur de 5,08-5,09 lei. 

Dolarul și francul - în scădere

Nu doar euro a marcat o scădere: dolarul american (USD) a fost cotat la 4,3664 lei, în scădere cu 0,43 bani (-0,09%) faţă de nivelul de vineri, când era 4,3707 lei. 

Și francul elveţian (CHF) a scăzut: BNR l-a cotat la 5,4342 lei, cu 0,85 bani mai puțin (-0,1%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,4427 lei. 

Aurul se ieftinește

În același timp, gramul de aur s-a ieftinit. Cotația oficială BNR a fost de 590,1963 lei, faţă de 593,4969 lei în şedinţa precedentă, o scădere care reflectă apetitul mai redus pentru aur sau ajustări pe piaţa internațională. 

Ce poate însemna pentru economie și populație

Aprecierea leului în raport cu euro, dolarul și francul aduce câteva efecte imediate: importurile devin mai ieftine, costurile pentru carburanți, energie sau materii prime pot scădea, ceea ce ar putea atenua presiunea inflației pe termen scurt. De asemenea, românii cu credite în valută (în special EUR sau CHF) beneficiază dacă le convertesc în lei, rata lunară, exprimată în lei, ar putea scădea.

Pe de altă parte, scăderea cotației aurului reflectă o cerere mai redusă pentru investiții sigure în metal prețios, ceea ce poate indica o oarecare încredere a pieţei în stabilitatea leului, cel puțin pe termen imediat.

Context: evoluţia leului în ultimele luni

Pe parcursul acestui an, EUR/RON a oscilat în jurul valorii de 5,08-5,10 lei. 

Cursul francului elveţian a variat, de asemenea, dar nu a depăşit maxime extreme în ultimele săptămâni. 

Evoluția de astăzi arată o ușoară întărire a leului, un semnal important pentru consumatori, firme și investitori, într-o perioadă în care cursul valutar este atent urmărit din cauza inflației și volatilitații internaţionale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

leu
ron
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Noi reguli pentru migrație, din 2026. Țările care nu găzduiesc refugiați vor plăti o contribuție financiară
Publicat acum 23 minute
Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu
Publicat acum 26 minute
Tatuajele pot prezenta riscuri majore pentru sănătate pe termen lung, sugerează un studiu
Publicat acum 40 minute
Cina ideală pentru serile de iarnă: Simplă și rapidă, din doar 5 ingrediente
Publicat acum 49 minute
Semnal de la vârful Senatului pentru coaliția de guvernare. Ce s-ar putea întâmpla la moțiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 36 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 17 ore si 19 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close