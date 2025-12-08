Leul, în creștere la cursul BNR. Euro, dolarul și francul în scădere, aurul se ieftinește

Moneda națională a României, leul, a marcat luni o uşoară revenire în raport cu principalele valute — un semnal pozitiv după perioade de volatilitate intensă.

Un euro a fost cotat la 5,0899 lei - în scădere cu 0,2 bani (-0,03%) faţă de cotaţia anterioară, de 5,0919 lei.

Leul se întărește față de euro

Astfel, moneda națională a câștigat teren în raport cu euro, revenind sub pragul de 5,09 lei/euro. Evoluţia vine după o perioadă de relativă stabilitate, cursul mediu al EUR/RON pe ultimele luni situându-se în jur de 5,08-5,09 lei.

Dolarul și francul - în scădere

Nu doar euro a marcat o scădere: dolarul american (USD) a fost cotat la 4,3664 lei, în scădere cu 0,43 bani (-0,09%) faţă de nivelul de vineri, când era 4,3707 lei.

Și francul elveţian (CHF) a scăzut: BNR l-a cotat la 5,4342 lei, cu 0,85 bani mai puțin (-0,1%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,4427 lei.

Aurul se ieftinește

În același timp, gramul de aur s-a ieftinit. Cotația oficială BNR a fost de 590,1963 lei, faţă de 593,4969 lei în şedinţa precedentă, o scădere care reflectă apetitul mai redus pentru aur sau ajustări pe piaţa internațională.

Ce poate însemna pentru economie și populație

Aprecierea leului în raport cu euro, dolarul și francul aduce câteva efecte imediate: importurile devin mai ieftine, costurile pentru carburanți, energie sau materii prime pot scădea, ceea ce ar putea atenua presiunea inflației pe termen scurt. De asemenea, românii cu credite în valută (în special EUR sau CHF) beneficiază dacă le convertesc în lei, rata lunară, exprimată în lei, ar putea scădea.

Pe de altă parte, scăderea cotației aurului reflectă o cerere mai redusă pentru investiții sigure în metal prețios, ceea ce poate indica o oarecare încredere a pieţei în stabilitatea leului, cel puțin pe termen imediat.

Context: evoluţia leului în ultimele luni

Pe parcursul acestui an, EUR/RON a oscilat în jurul valorii de 5,08-5,10 lei.

Cursul francului elveţian a variat, de asemenea, dar nu a depăşit maxime extreme în ultimele săptămâni.

Evoluția de astăzi arată o ușoară întărire a leului, un semnal important pentru consumatori, firme și investitori, într-o perioadă în care cursul valutar este atent urmărit din cauza inflației și volatilitații internaţionale.