Data publicării: 12:47 08 Dec 2025

Ciucu, primele urgențe în mandat: Concursuri pentru managerii de spitale și teatre. Interimar la aproape toate instituțiile Primăriei
Autor: Anca Murgoci

ciprian ciucu pnl Foto: Vlad Roibu / DC News
 

Apar primele solicitări pentru Ciprian Ciucu.

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, intră în mandat cu o listă amplă de urgențe administrative, una dintre cele mai presante fiind organizarea de concursuri pentru funcțiile de manager din spitalele, teatrele și instituțiile aflate în subordinea Primăriei Municipiului București, unde în prezent conduc majoritar directori interimari.

Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din Municipiul București, l-a felicitat pe edil 

Mai precis, prof. dr. Cătălina Poiană, președinte Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru alegerea sa în funcția de Primar General al Municipiului București și a declarat că își exprimă speranța că noul Primar General al Capitalei va acorda o atenție prioritară domeniului sănătății bucureștenilor, printr-o gestionare eficientă și transparentă  a rețelei de spitale aflate în subordinea Primăriei Municipiului București.

,,Medicii bucureșteni au nevoie de un sistem de sănătate care să le ofere condiții de muncă în siguranță și pentru a-și exercita un act medical de calitate, dar și un management axat pe performanță, iar pacienții trebuie să primească servicii medicale centrate pe nevoile acestora.

Subliniem importanța organizării unor concursuri corecte și deschise pentru funcțiile de manager în cadrul spitalelor administrate prin Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti de Primăria Capitalei, în care competența profesională, integritatea și experiența în managementul sanitar să fie criteriile esențiale de selecție, astfel încât aceste instituții să reprezinte medii de lucru bazate pe meritocrație, depolitizate și focusate pe performanță și eficientizare, muncă în echipă și bineînțeles să reprezinte puncte de normalitate în sistemul medical’’, a mai precizat prof. dr. Cătălina Poiană președintele Colegiului Medicilor.

VEZI ȘI: De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic 

ciprian ciucu
