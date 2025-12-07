Doliu în mediul academic ieșean

"Cu profundă tristeţe, colectivul Facultăţii de Horticultură anunţă trecerea în nefiinţă a distinsului nostru coleg, profesorul universitar dr. Neculai Munteanu.

Domnia sa, expert recunoscut în legumicultură, agricultură ecologică, genetica şi ameliorarea plantelor, a dedicat decenii întregi formării generațiilor de horticultori, cercetării științifice și avansării științelor horticole.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tututor celor care l-au cunoscut. În aceste momente de doliu, ne solidarizăm cu durerea lor și onorăm memoria profesorului Munteanu, membru corespondent ASAS — un reper al excelenței și al dăruirii pentru știință și educație", a transmis instituția de învățământ. (Claudia Calotă)