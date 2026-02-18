COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. ”Nu circulă nimic”/ Trafic oprit pe Centura Capitalei, în zona Bragadiru

Administația Națională de Meteorologie (ANM) a emis Cod Roșu de ninsoare în București și Ilfov. Stratul de zăpadă a ajuns la jumătate de metru în Capitală.

La ora 04:20, a intrat în vigoare, în Ilfov, alerta de Cod Roșu, cu valabilitate până la 08:20: ”Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30...35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15...20 cm” au anunțat meteorologii.

Aceeași alertă de Cod Roșu este în vigoare și-n București.

La ora 23:00, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că ”e de bine, STB-ul circulă”. Dar viscolul continua și-n această dimineață, oamenii pun poze cu ei circulând pe șosea, pe jos, trotuarele fiind înzăpezite.

La o postare în care o persoană întreabă dacă circulă tramvaiele 7, 19 sau 25, spre Eroii Revoluției, în jurul orei 06:00, mai mulți internauți au publicat pozele de mai sus, precizând ”tot Bucureștiul este blocat”, ”nu par a circula”, ”din câte am înțeles, a deraiat un tramvai în zona Dedeman”, ”o să fie haos cu tramvaiele astăzi, orientați-vă către alte mijloace de transport”.

Problema este că majoritatea celor care dau informații pe rețelele sociale, în timp real, anunță ”trafic blocat”, ”mai mult se stă pe loc decât să de circule”.

”Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri” pe Centura Capitalei, aproape de Bragadiru

Poliția Română, prin centrul Infotrafic, vine să susțină aceste afirmații:

traficul rutier este oprit pe DN CB (Centura Capitalei), în apropierea localității Bragadiru, județul Ilfov, din cauza acumulării de zăpadă pe carosabil. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri. Se intervine cu utilaje pentru remediere. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 06:00.

traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 2 București - Constanța, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, între km. 10 – 105 pe sensul dinspre București spre Constanța, respectiv între km. 144 – 10 pe celălalt sens de mers. Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să manifeste prudență sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrăzile A3 București – Ploiești și A7 Ploiești - Adjud, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3 și pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, între kilometrii 0 – 52. Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă.

Alte informări, din țară, din această dimineață, pentru șoferi

traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 2 Urziceni - Sinești, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe ruta Urziceni – Sinești.

traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7. Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă.

La ora redactării acestei știri, o cursă de 10 kilometri, în București, la o companie de ride-sharing, se ridică la 150 de lei.