Informarea corectă, cheia combaterii dezinformării despre vaccinarea împotriva rujeolei

"Campaniile de informare derulate de Ministerul Sănătăţii în ultimele şase luni exact pe acest lucru se axează, şi anume, pe componenta de screening şi prevenţie, atât de importantă, unde este inclusă şi vaccinarea. Eu cred că dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare corespunzătoare, cu o informare completă, corectă şi continuă, astfel încât oamenii să poată să înţeleagă beneficiile şi impactul pozitiv al vaccinării", a afirmat Alexandru Rogobete, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor cu prilejul participării sale la lansarea campaniei educaţionale "Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă", derulată de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

Citește și: Vaccinarea, între mit și realitate. Epidemiologul Emilian Popovici explică ce se întâmpla pe vremuri

Întrebat ce le-ar transmite părinţilor, având în vedere că sunt medici care în mediul online nu susţin vaccinarea, min istrul a răspuns că ar trebui să se informeze din surse credibile, nu de pe TikTok.

"Medicina nu se face cu apă, aer şi energie, aşa cum cred unii. Le-aş transmite să asculte sfatul medicilor din cabinetele medicale, fie că sunt medici de familie, fie pediatri şi aici ne bucurăm totuşi de sprijinul profesioniştilor în sănătate, care susţin măsurile de vaccinare şi de prevenţie în general", a adăugat Alexandru Rogobete.