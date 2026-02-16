€ 5.0943
Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat un cartier pentru familiile soldaților căzuți în Ucraina
Data actualizării: 09:02 16 Feb 2026 | Data publicării: 08:52 16 Feb 2026

Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat un cartier pentru familiile soldaților căzuți în Ucraina
Autor: Crişan Andreescu

kim jong un FOTO: X DVMC NEWS

Kim Jong Uh și fiica sa, Ju AE au inaugurat  în Phenian un cartier rezidențial  dedicat  familiile soldaților căzuți în Ucraina.   

 Kim Jong Un a participat duminică, 15 februarie, la inaugurarea unui cartier rezidențial în Phenian, destinat în special familiilor militarilor care și-au pierdut viața în operațiuni externe, inclusiv în conflictul din Ucraina.

În discursul său, Kim Jong Un a evidențiat că noul cartier reprezintă „spiritul și sacrificiul” soldaților căzuți la datorie, adăugând că locuințele au fost construite pentru ca familiile îndoliate să poată „fi mândre de fiii și soții lor și să trăiască fericite”, potrivit channelnewsasia.

Liderul nord-coreean a subliniat, de asemenea, că a insistat ca proiectul să fie finalizat „chiar și cu o zi mai devreme”, în speranța că va aduce o „mică consolare” celor rămași acasă.

Fotografiile oficiale publicate de KCNA îl arată pe Kim Jong Un împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, vizitând casele nou construite și oferind sprijin membrilor familiilor soldaților căzuți. Prezența ei tot mai frecventă la astfel de ceremonii și evenimente oficiale, inclusiv teste de rachete și parade militare, este interpretată de analiști ca o modalitate prin care regimul își crește vizibilitatea înaintea posibilei succesiuni.

Inaugurarea cartierului survine cu puţin timp înaintea celui de-al nouălea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, programat la sfârșitul lunii februarie, considerat un moment-cheie pentru consolidarea imaginii lui Kim Jong Un și prezentarea realizărilor regimului.

