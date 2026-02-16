Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Începe o săptămână foarte complicată din punct de vedere astrologic. Și s-ar putea să ne dăm seama, încă de astăzi, că totul în jurul nostru se poate schimba într-o clipită.

Horoscop 16 februarie 2026 Berbec

Astăzi vei reacționa într-un mod foarte ofensiv sau defensiv față de unele comportamente ale prietenilor. Am putea spune că începi săptămâna într-un mod mai agitat.

Horoscop 16 februarie 2026 Taur

S-ar putea să acorzi atenție detaliilor nesemnificative la locul de muncă. Nu este ziua cea mai bună pentru a alege altă cale decât aceea a colegilor.

Horoscop 16 februarie 2026 Gemeni

Cauți și găsești scuze tuturor, dar pentru tine cine o face? Astrele îți recomandă să nu rezolvi problemele celorlalți dacă aceștia nu ți-au cerut ajutorul.

Horoscop 16 februarie 2026 Rac

Deși ziua prezintă un caracter mai instabil, tu vei reuși să depășești orice provocare. Chiar și acelea serioase din punct de vedere financiar.

Horoscop 16 februarie 2026 Leu

Relația de cuplu poate fi mai provocatoare. Sau comunicarea cu oamenii dragi. Nu primești cu mare drag sfaturile și recomandările celorlalți.

Horoscop 16 februarie 2026 Fecioară

Nu îți fie teamă să ceri ajutorul colegilor sau apropiaților. Asta nu înseamnă că nu ești tu în stare să rezolvi unele probleme. Ai nevoie de alte strategii.

Horoscop 16 februarie 2026 Balanță

Toleranța și empatia te vor ajuta mai mult la serviciu decât munca pur și simplu. Colegii vor aprecia sprijinul tău și vor fi alături de tine.

Horoscop 16 februarie 2026 Scorpion

Vei întâlni tot felul de factori declanșatori. Astrele îți recomandă să nu iei în serios glumele sau ironiile celorlalți. Mâine vor fi ca și uitate.

Horoscop 16 februarie 2026 Săgetător

S-ar putea să dai prea mult din casă! Și să îți dai seama prea târziu. Începi săptămâna cu nevoia de a nu mai amâna rezolvarea unor probleme administrative.

Horoscop 16 februarie 2026 Capricorn

Vrei să te inspiri din poveștile altora cu reușite pe plan financiar. Dar, atenție, pentru că s-ar putea să afli doar câteva informații sau detalii de suprafață.

Horoscop 16 februarie 2026 Vărsător

Te apropii de o eclipsă în semnul tău. Așa că nimic nu va fi întâmplător! Nici acele acțiuni sau discuții aparent nesemnificative.

Horoscop 16 februarie 2026 Pești

Acum ești fericit, acum ești trist. Stările tale vor alterna. Important este să nu forțezi nicio decizie, nici pentru tine și nici pentru cei dragi.