Horoscop 27 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 27 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 27 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

lampi strada zapada Sursă: Freepik
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.

Luna se rupe de conjuncțiile cu Saturn și Neptun din Pești și intră în semnul Berbecului. De unde va face o serie cu trigoane cu Soarele și Venus. Dar și un careu cu Marte. Putem spune că a doua parte a zilei va fi mult mai dinamică sau energică.

Horoscop 27 decembrie 2025 Berbec

S-ar putea să intri în competiție des cu apropiații. Pentru că vor apărea situații în care vei crede că tu deții soluțiile la probleme.

Horoscop 27 decembrie 2025 Taur

Astrele îți recomandă să nu te lași repede păgubaș în discuțiile cu familia. Ai nevoie de putere de convingere și o vei obține dacă ai răbdare.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă

Horoscop 27 decembrie 2025 Gemeni

Te vei plictisi destul de repede. Și vei încerca să îi convingi pe cei dragi să se implice alături de tine în multiple activități.

Horoscop 27 decembrie 2025 Rac

Îți dorești așa mult liniștea și armonia în sânul familiei încât ești dispus să faci numeroase concesii. Însă, este cazul să îți pui unele limite.

Horoscop 27 decembrie 2025 Leu

Nu prea vei fi dornic să petreci timpul mai mult pe acasă. Ai un dor de ducă fantastic, deci îți va prii să faci o plimbare sau o vizită.

Horoscop 27 decembrie 2025 Fecioară

Este posibil să apară neînțelegeri cu familia. Aveți opinii diferite despre cum ar trebui petrecută această zi și trebuie să faceți concesii.

Horoscop 27 decembrie 2025 Balanță

Poți avea încredere în partener sau familie. Te vor ajuta în momentele de confuzie. Și vor reuși să îți readucă zâmbetul pe buze.

Horoscop 27 decembrie 2025 Scorpion

În continuare, astrele îți recomandă să eviți discuțiile despre bani. Cu partenerul, părinții, frații sau prietenii. Îți vor crea stres suplimentar.

Horoscop 27 decembrie 2025 Săgetător

Ai mai multe idei despre cum ar trebui să petreci această zi. Este important să te consulți cu persoanele dragi, dar nu uita de ce vrei tu.

Horoscop 27 decembrie 2025 Capricorn

Nu are cum să treacă ziua fara ca unii dintre voi să se contreze cu familia. Câteodată, din motive superficiale. Poate este nevoie de o plimbare.

Horoscop 27 decembrie 2025 Vărsător

Vei fi mai comunicativ ca în ultimele zile. Și dornic de a participa la activități noi. Prietenii vor avea nevoie de părerea ta.

Horoscop 27 decembrie 2025 Pești

Vei avea de luat decizii. Inițial, te vei lăsa influențat de apropiați. Însă îți vei da seama repede că doar tu știi ce este mai bine pentru tine.

