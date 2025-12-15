Luni, 15 decembrie, Marte își va începe tranzitul în semnul Capricornului. În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, forța, pasiunea și furia. Arhetipul Capricornului este cel al disciplinei, construcției, al structurii și al detașârii. Până pe 23 ianuarie, acest tranzit na va ajuta să ne canalizăm energia în direcții concrete și să ne facem planuri serioase, în special în zona profesională.

Horoscop 15 decembrie 2025 Berbec

Pot exista probleme legate de acte sau de organizarea călătoriilor. Marte, propriul guvernator, intra în casa a zecea, deci atenția ta va fi dedicată carierei.

Horoscop 15 decembrie 2025 Taur

Când ceva sună prea frumos să fie adevărat, înseamnă că există un risc. Mai ales pe plan financiar. Deci încearcă să te ferești de oamenii mai îndoielnici.

Horoscop 15 decembrie 2025 Gemeni

Îți va fi destul de greu să îți înțelegi partenerul. Acțiunile acestuia par ilogice și nici nu îți oferă un motiv. Stați departe de promisiuni, fie că le faceți, fie că le primiți.

Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 15-21 decembrie 2025

Horoscop 15 decembrie 2025 Rac

Marte intră în casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că relația cu partenerul va fi mai dinamică. În plus, vei insista ca totul să fie corect, moral și legal.

Horoscop 15 decembrie 2025 Leu

Vei fi foarte dur sau exigent cu tine însuți. Și din această cauză, s-ar putea să te aliezi cu unele persoane lipsite de o busolă morală, doar pentru că îți spun ce vrei să auzi.

Horoscop 15 decembrie 2025 Fecioară

Mulți dintre voi vor deveni competitivi, așa peste noapte. Însă, va trebui să vă alegeți, în mod inteligent, luptele Astfel, evitați conflicte cu apropiații.

Horoscop 15 decembrie 2025 Balanță

Important este să te ții de obiective, nu de metodele prin care le vei îndeplini. Pentru unii, drumurile vor fi problematice. Dar și discuțiile cu oamenii dragi.

Horoscop 15 decembrie 2025 Scorpion

Poți face unele investiții nepotrivite. Cel mai bine ar fi să te consulți cu o persoană de încredere înainte. Vor apărea foarte multe chestiuni administrative de rezolvat.

Horoscop 15 decembrie 2025 Săgetător

Începi săptămână cu un nor de confuzie deasupra ta. În condițiile acestea, cel mai bine ar fi să eviți deciziile serioase și să te ferești de situațiile dubioase.

Horoscop 15 decembrie 2025 Capricorn

Marte intră în semnul tău! Vei deveni foarte energic, competitiv, însă și destul de nerăbdător și furios. Astrele îți recomandă să nu lași prea mult timp să treacă degeaba.

Horoscop 15 decembrie 2025 Vărsător

Începe o săptămână copleșitoare pentru tine. De aceea, vei fi nevoit să amâni unele treburi și să te ocupi doar de cele care contează pe moment.

Horoscop 15 decembrie 2025 Pești

Este una dintre acele zile în care ar fi bine să nu ai încredere nici în șefi și nici în colegi. Adică, să ai dovezi pentru orice ți se cere să faci.