€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Data publicării: 00:05 12 Dec 2025

Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Autor: Roxana Neagu

corneliu muresan alba psd guvern foto Facebook Corneliu Mureșan
 

Corneliu Mureșan a fost numit secretar de stat în SGG.

Noul secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului este Corneliu Mureşan. 

"Cu onoare şi deplină responsabilitate, am acceptat poziţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Merg la Bucureşti pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credinţă şi seriozitate pe toţi locuitorii judeţului şi pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităţilor locale. În această nouă responsabilitate, îmi voi pune toată priceperea şi experienţa acumulată în ultimii ani, în care am ocupat poziţia de consilier judeţean, subprefect, director de instituţie publică sau consilier al primului ministru”, afirmă Corneliu Mureşan, într-un mesaj postat pe Facebook. 

”Mă bucur pentru că voi avea ocazia să lucrez cu profesionişti precum Ştefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, dar şi cu alţi profesionişti din Executiv. Merg la Bucureşti pentru Alba şi oamenii săi” mai notează el, menționându-i, cu mulțumiri, pe preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, și europarlamentarul Victor Negrescu. 

Cine este Corneliu Mureșan

Corneliu Mureșan este președinte al PSD Alba. El a terminat o facultate de drept, cunoaște limba engleză și are mai multe atestate profesionale, precum cel de instructor sportiv sau de administrator pensiune turistică. De altfel, prima sa activitate profesională a fost de consilier al unui cabinet parlamentar, vreme de 3 ani, ca apoi să intre direct în zona de HoReCa, pe funcție de partener manager, cu 35 de angajați. A continuat ca și consilier județean, director la o instituție sportivă, subordonată ministerului și subprefect. 

Declarația sa de avere, de la prefectură, arăta că avea doar un cont în bancă cu puțin peste 60.000 de lei și atât. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvern
numire guvern
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Semnal de alarmă după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan. Care e pragul mortal de ore suplimentare la muncă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 12 ore si 40 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat acum 11 ore si 11 minute
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 10 Dec 2025
Medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timp ce consulta un pacient. Mesajul soției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close