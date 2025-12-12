Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat

Noul secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului este Corneliu Mureşan.

"Cu onoare şi deplină responsabilitate, am acceptat poziţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Merg la Bucureşti pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credinţă şi seriozitate pe toţi locuitorii judeţului şi pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităţilor locale. În această nouă responsabilitate, îmi voi pune toată priceperea şi experienţa acumulată în ultimii ani, în care am ocupat poziţia de consilier judeţean, subprefect, director de instituţie publică sau consilier al primului ministru”, afirmă Corneliu Mureşan, într-un mesaj postat pe Facebook.

”Mă bucur pentru că voi avea ocazia să lucrez cu profesionişti precum Ştefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, dar şi cu alţi profesionişti din Executiv. Merg la Bucureşti pentru Alba şi oamenii săi” mai notează el, menționându-i, cu mulțumiri, pe preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, și europarlamentarul Victor Negrescu.

Cine este Corneliu Mureșan

Corneliu Mureșan este președinte al PSD Alba. El a terminat o facultate de drept, cunoaște limba engleză și are mai multe atestate profesionale, precum cel de instructor sportiv sau de administrator pensiune turistică. De altfel, prima sa activitate profesională a fost de consilier al unui cabinet parlamentar, vreme de 3 ani, ca apoi să intre direct în zona de HoReCa, pe funcție de partener manager, cu 35 de angajați. A continuat ca și consilier județean, director la o instituție sportivă, subordonată ministerului și subprefect.

Declarația sa de avere, de la prefectură, arăta că avea doar un cont în bancă cu puțin peste 60.000 de lei și atât.