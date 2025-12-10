Prințul Harry, la un pas de împăcare cu Regele Charles și Prințul William. Decizia care ar putea aduce liniște în Familia Regală

Prințul Harry a luptat mult timp pentru revizuirea măsurilor de securitate de care și-ar fi dorit să beneficieze în Regatul Unit, susținând că țara sa nu este „sigură” pentru a-și vizita familia. Acum, se pare că Ministerul de Interne analizează cazul său din nou, un expert regal susținând că Harry merită să aibă parte de protecție în țara sa natală și că reinstaurarea acesteia ar putea „deschide calea” pentru o reuniune a Familiei Regale, scrie Mirror.

Ducele de Sussex i-ar fi scris ministrului de interne Shabana Mahmood la scurt timp după numirea acesteia și a depus o cerere oficială de evaluare a riscurilor la Comitetul executiv pentru protecția membrilor familiei regale și a personalităților publice.

Prințul Harry și-a pierdut dreptul de a beneficia de protecția poliției din Regatul Unit în februarie 2020, în urma unei decizii emise de acest comitet, după ce el și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în America.

Protecția lui Harry în Regatul Unit, decisă „de la caz la caz”

În ultimii cinci ani, securitatea lui Harry în Regatul Unit a fost decisă „de la caz la caz”, adică el trebuia să-și anunțe dinainte vizitele pentru ca autoritățile să facă o evaluare a amenințărilor și nu mai primea protecție în mod automat, așa cum se întâmpla atunci când era membru activ al Familiei Regale.

Ducele de Sussex a luptat mult timp împotriva acestei decizii și a fost implicat într-o lungă bătălie juridică împotriva guvernului britanic, argumentând că el și familia sa se confruntă cu amenințări semnificative și că noile reguli sunt „nejustificate”.

Când ar putea fi anunțată decizia

Însă, conform unor noi rapoarte, problema protecției sale ar fi suspusă unei noi revizuiri, Ministerul de Interne inițiind o nouă evaluare a amenințărilor. Este pentru prima dată când extistă o astfel de evaluare din 2020, potrivit The Sun. Ziarul a relatat că procesul este deja în desfășurare, iar o decizie ar urma să fie anunțată luna viitoare.

În lumina veștii despre această nouă analiză, fosta corespondentă regală a BBC, Jennie Bond, a declarat că Harry „merită” protecția finanțată din banii publici atunci când se află în țara sa natală, având în vedere că aceleași măsuri de securitate sunt aplicate și foștilor politicieni.

Ea a declarat pentru i Paper: „Dacă i se oferă securitate unui fost prim-ministru care a servit puțin mai mult timp decât îi ia o salată verde să se ofilească, atunci cu siguranță fiul regelui merită același lucru. Prințul Harry cere Poliției Metropolitane să-l protejeze pe el și pe familia sa în vizite ocazionale în Marea Britanie. Nu pare o cerere nerezonabilă. Nu poate schimba faptul că este fiul regelui”.

O posibilă cale spre împăcare între Harry și Familia Regală

Jennie a explicat că problema securității lui Harry a fost mult timp o forță motrice majoră în spatele înstrăinării sale de Familia Regală.

„Dacă i se va îndeplini dorința și siguranța sa va fi restabilită atunci când se află în Regatul Unit, acest lucru ar putea deschide calea pentru o reuniune de familie. Nu există nicio îndoială că regele nostru ar dori să-și vadă nepoții. Și, în ciuda amărăciunii din ultimii ani, încă își iubește fiul cel mic. La rândul său, cred că Prințul Harry este sincer când vorbește despre dorința ca copiii săi să cunoască și să înțeleagă moștenirea lor. A spus public că își dorește ca tatăl și fratele său să se întoarcă în viața lui. Acest lucru poate fi încă departe - în special în ceea ce-l privește pe William - dar dacă va simți că își poate aduce familia aici în siguranță, ar putea exista o speranță de reconciliere”, a mai spus ea.

Cea mai recentă călătorie a lui Harry în Regatul Unit a avut loc în septembrie anul acesta. Într-o călătorie fulgerătoare de patru zile, Harry a participat la ceremonia anuală de decernare a premiilor WellChild din Londra și a participat la alte câteva evenimente caritabile.











