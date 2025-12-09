A murit Iain Douglas-Hamilton, fondatorul ONG-ului "Save the Elephants"

Militantul britanic pentru protecţia mediului Iain Douglas-Hamilton, fondatorul ONG-ului "Save the Elephants", a murit la vârsta de 83 de ani, a anunţat marţi asociaţia sa caritabilă, informează AFP.

Asociaţia a precizat într-un comunicat că Douglas-Hamilton, un "pionier" al protejării elefanţilor, care "a revoluţionat înţelegerea noastră (...) datorită cercetărilor sale inovatoare", a decedat luni seară la Nairobi.

Acest zoolog scoţian s-a născut şi a studiat în Regatul Unit, dar şi-a petrecut o mare parte din viaţă în Africa, lucrând în Uganda şi Tanzania, înainte de a se stabili împreună cu familia în Kenya.

"Iain a schimbat viitorul nu doar al elefanţilor, ci şi al unui număr mare de oameni din întreaga lume. Curajul, determinarea şi rigoarea sa i-au inspirat pe toţi cei pe care i-a întâlnit", a declarat Frank Pope, directorul "Save the Elephants".

Douglas-Hamilton şi-a început cercetările asupra elefanţilor în Tanzania, înainte de a se dedica protejării pahidermelor în anii 1980, în timpul unei crize legate de braconajul pentru fildeş.

Munca sa, care consta în documentarea amplorii crizei utilizând pentru prima dată supravegherea aeriană pentru a număra marile populaţii de elefanţi, a contribuit la impulsionarea campaniei interguvernamentale ce viza interzicerea comerţului mondial cu fildeş în 1989.

Douglas-Hamilton a fondat "Save the Elephants" în 1993 şi a fost unul dintre primii care au introdus monitorizarea prin GPS şi tehnicile de supraveghere aeriană. Aceste metode sunt considerate astăzi standard în domeniul protecţiei faunei sălbatice.

El şi soţia sa, Oria, au publicat două cărţi premiate despre elefanţi. A fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic în 1992, iar în 2015 a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic, conform Agerpres.

