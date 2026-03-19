Doi polițiști i-au salvat viața unui român după ce au greșit ieșirea de pe autostradă

Un incident care putea avea un deznodământ tragic s-a transformat într-o poveste de salvare impresionantă, grație unei coincidențe, conform presei italiene.

În timp ce se întorceau de la o misiune, doi polițiști din Brigada Mobilă din Senigallia au greșit ieșirea de pe autostradă și au ajuns exact acolo unde era nevoie de ei.

Lupta contracronometru pentru viață

Totul s-a petrecut miercuri, în jurul orei 11:00, când cei doi agenți, revenind de la serviciul asigurat cu ocazia Jocurilor Paralimpice de la Cortina, au părăsit din greșeală traseul corect. Astfel, au ajuns în localitatea Rosà, din zona Bassano del Grappa.

Aici au observat un autoturism Ford Fiesta avariat, implicat într-un accident pe sensul opus de mers. Mașina se izbase violent de un stâlp de la marginea drumului, fiind grav avariată, iar airbagul se declanșase.

Când s-au apropiat de vehicul, polițiștii au descoperit că șoferul, un muncitor român născut în 1975, era în stare critică. După apelul imediat la numărul unic de urgență 112, cei doi au început manevrele de resuscitare cardiopulmonară.

Timp de aproximativ 20 de minute, până la sosirea echipajelor medicale, polițiștii au continuat fără întrerupere manevrele de resuscitare, reușind să-l mențină în viață pe bărbatul aflat în stop cardiac. Intervenția promptă și pregătirea profesională de care au dat dovadă au fost decisive.

Românul a fost transferat de urgență la spital

După stabilizarea inițială, victima a fost preluată de un elicopter medical sosit din Treviso și transportată de urgență la spitalul San Bortolo din Vicenza, unde a primit îngrijiri de specialitate.

După intervenție, cei doi polițiști și-au continuat drumul către Padova, unde au ajuns în jurul orei 13:00. Acolo au fost primiți de șeful poliției, Marco Odorisio, care i-a felicitat personal pe comisarul Michele Candito și pe asistentul-șef coordonator Jean Paul Marino.

În discursul său, acesta a subliniat că cei doi au demonstrat sensul profund al misiunii de polițist, definit prin ajutor, disponibilitate și sprijin pentru cei aflați în dificultate.

„A salva o viață este un gest de o măreție și noblețe absolută, care ne face bine tuturor”, a declarat șeful poliției.

La finalul întâlnirii, cei doi agenți au fost recompensați simbolic cu stema heraldică a Poliției de Stat, realizată de un maestru sticlar din insula Murano, în semn de apreciere pentru curajul și altruismul lor.