Doi polițiști i-au salvat viața unui român după ce au greșit ieșirea de pe autostradă
Data actualizării: 09:06 19 Mar 2026 | Data publicării: 09:04 19 Mar 2026

Doi polițiști i-au salvat viața unui român după ce au greșit ieșirea de pe autostradă
Autor: Alexandra Curtache

Doi polițiști i-au salvat viața unui român după ce au greșit ieșirea de pe autostradă

Doi polițiști italieni au devenit eroi după ce au salvat viața unui muncitor român aflat în stop cardiac, în urma unui accident rutier. Intervenția lor rapidă a făcut diferența dintre viață și moarte.

Un incident care putea avea un deznodământ tragic s-a transformat într-o poveste de salvare impresionantă, grație unei coincidențe, conform presei italiene. 

În timp ce se întorceau de la o misiune, doi polițiști din Brigada Mobilă din Senigallia au greșit ieșirea de pe autostradă și au ajuns exact acolo unde era nevoie de ei.

Lupta contracronometru pentru viață

Totul s-a petrecut miercuri, în jurul orei 11:00, când cei doi agenți, revenind de la serviciul asigurat cu ocazia Jocurilor Paralimpice de la Cortina, au părăsit din greșeală traseul corect. Astfel, au ajuns în localitatea Rosà, din zona Bassano del Grappa.

Aici au observat un autoturism Ford Fiesta avariat, implicat într-un accident pe sensul opus de mers. Mașina se izbase violent de un stâlp de la marginea drumului, fiind grav avariată, iar airbagul se declanșase.

Când s-au apropiat de vehicul, polițiștii au descoperit că șoferul, un muncitor român născut în 1975, era în stare critică. După apelul imediat la numărul unic de urgență 112, cei doi au început manevrele de resuscitare cardiopulmonară.

Timp de aproximativ 20 de minute, până la sosirea echipajelor medicale, polițiștii au continuat fără întrerupere manevrele de resuscitare, reușind să-l mențină în viață pe bărbatul aflat în stop cardiac. Intervenția promptă și pregătirea profesională de care au dat dovadă au fost decisive.

Citește și: Carambol în Capitală, cu 4 mașini: Un mort și mai mulți răniți

Românul a fost transferat de urgență la spital

După stabilizarea inițială, victima a fost preluată de un elicopter medical sosit din Treviso și transportată de urgență la spitalul San Bortolo din Vicenza, unde a primit îngrijiri de specialitate.

După intervenție, cei doi polițiști și-au continuat drumul către Padova, unde au ajuns în jurul orei 13:00. Acolo au fost primiți de șeful poliției, Marco Odorisio, care i-a felicitat personal pe comisarul Michele Candito și pe asistentul-șef coordonator Jean Paul Marino.

În discursul său, acesta a subliniat că cei doi au demonstrat sensul profund al misiunii de polițist, definit prin ajutor, disponibilitate și sprijin pentru cei aflați în dificultate.

„A salva o viață este un gest de o măreție și noblețe absolută, care ne face bine tuturor”, a declarat șeful poliției.

La finalul întâlnirii, cei doi agenți au fost recompensați simbolic cu stema heraldică a Poliției de Stat, realizată de un maestru sticlar din insula Murano, în semn de apreciere pentru curajul și altruismul lor.

accident
italia
politisti
resuscitare
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 20 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 22 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 31 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
Publicat acum 40 minute
Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
