Șeful Vămii, plasat sub control judiciar, este lăudat de Ioana Dogioiu: "A avut rezultate remarcabile"

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a afirmat, joi, că şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de procurori, a avut rezultate remarcabile în fruntea acestei instituţii. Ea a subliniat că era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale.

Amintim că Mihai Savin este acuzat de fals şi uz de fals, cu privire la semnarea unor ordine de deplasare. Procurorii au hotărât, joi, să-l plaseze sub control judiciar pentru 60 de zile și i s-a interzis să-și mai exercite funcția.

Dogioiu: Mihai Savin a avut rezultate remarcabile



Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă la Guvern, care este reacţia Executivului la reţinerea şefului Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, numit în această funcţie în ianuarie de către premierul Ilie Bolojan.

"Domnul Savin a fost reţinut. Din câte am înţeles, nu este în acest moment arestat. Aş vrea şi aici să fac o precizare, pentru că a fost multă confuzie în spaţiul public. Nu este un dosar de corupţie. Nu este un dosar DNA. Este un dosar instrumentat din ce am înţeles de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti şi este legat de semnarea unor ordine de deplasare. Acuzaţia este de fals şi uz de fals", a declarat Ioana Dogioiu.

Ea a menţionat că mandatul lui Mihai Savin în fruntea Autorităţii Vamale Române a fost unul cu rezultate remarcabile.

"Indiferent cum ar ajunge să se soluţioneze această speţă, când numeşti o persoană în funcţie chiar nu ai de unde să ştii ce incidente de parcurs pot să apară, mai ales că sunt acest gen de incidente de parcurs care nu au niciun fel de semne anterioare. Dar, în egală măsură, şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate, chiar dacă mai puţin cunoscute public, remarcabile. Şi nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum. Chiar nu ştiu. Dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dogioiu: Propunerea de numire şi propunerea de revocare o face ministrul Finanţelor

"Propunerea de numire şi propunerea de revocare o face ministrul Finanţelor. O înaintează premierului şi premierul semnează. Autoritatea Vamală a fost scoasă din algoritmul politic şi acesta este circuitul. Ministerul Finanţelor propune numire revocare, premierul aprobă. Având în vedere că lucrurile s-au întâmplat astăzi, înţeleg că speţa este în evaluare la ministrul Finanţelor, care va face o propunere premierului. Nu ştiu dacă i-a făcut-o până acum sau nu", a explicat Ioana Dogioiu.

Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, pus sub control judiciar

Amintim că preşedintele Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost reţinut, miercuri, împreună cu alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune organizată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi. Joi, Mihai Savin a fost pus joi sub control judiciar.

Mihai Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române, a fost numit în postul de preşedinte la final de luna ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, după eliberarea din funcţie a fostului preşedinte.