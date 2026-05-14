€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Șeful Vămii, plasat sub control judiciar, este lăudat de Ioana Dogioiu: "A avut rezultate remarcabile"
Data publicării: 14 Mai 2026

Șeful Vămii, plasat sub control judiciar, este lăudat de Ioana Dogioiu: "A avut rezultate remarcabile"
Autor: Andrei Itu

Ioana Dogioiu, numită la șefia radioului public Foto: gov.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de procurori, a avut rezultate notabile în fruntea acestei instituţii.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a afirmat, joi, că şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de procurori, a avut rezultate remarcabile în fruntea acestei instituţii. Ea a subliniat că era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale.

Amintim că Mihai Savin este acuzat de fals şi uz de fals, cu privire la semnarea unor ordine de deplasare. Procurorii au hotărât, joi, să-l plaseze sub control judiciar pentru 60 de zile și i s-a interzis să-și mai exercite funcția.

Dogioiu: Mihai Savin a avut rezultate remarcabile


Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă la Guvern, care este reacţia Executivului la reţinerea şefului Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, numit în această funcţie în ianuarie de către premierul Ilie Bolojan.

"Domnul Savin a fost reţinut. Din câte am înţeles, nu este în acest moment arestat. Aş vrea şi aici să fac o precizare, pentru că a fost multă confuzie în spaţiul public. Nu este un dosar de corupţie. Nu este un dosar DNA. Este un dosar instrumentat din ce am înţeles de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti şi este legat de semnarea unor ordine de deplasare. Acuzaţia este de fals şi uz de fals", a declarat Ioana Dogioiu.

Ea a menţionat că mandatul lui Mihai Savin în fruntea Autorităţii Vamale Române a fost unul cu rezultate remarcabile.

"Indiferent cum ar ajunge să se soluţioneze această speţă, când numeşti o persoană în funcţie chiar nu ai de unde să ştii ce incidente de parcurs pot să apară, mai ales că sunt acest gen de incidente de parcurs care nu au niciun fel de semne anterioare. Dar, în egală măsură, şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate, chiar dacă mai puţin cunoscute public, remarcabile. Şi nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum. Chiar nu ştiu. Dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dogioiu: Propunerea de numire şi propunerea de revocare o face ministrul Finanţelor

"Propunerea de numire şi propunerea de revocare o face ministrul Finanţelor. O înaintează premierului şi premierul semnează. Autoritatea Vamală a fost scoasă din algoritmul politic şi acesta este circuitul. Ministerul Finanţelor propune numire revocare, premierul aprobă. Având în vedere că lucrurile s-au întâmplat astăzi, înţeleg că speţa este în evaluare la ministrul Finanţelor, care va face o propunere premierului. Nu ştiu dacă i-a făcut-o până acum sau nu", a explicat Ioana Dogioiu.

Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, pus sub control judiciar

Amintim că preşedintele Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost reţinut, miercuri, împreună cu alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune organizată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi. Joi, Mihai Savin a fost pus joi sub control judiciar.

Mihai Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române, a fost numit în postul de preşedinte la final de luna ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, după eliberarea din funcţie a fostului preşedinte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ioana Dogioiu
mihai savin
sef vama
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Marco Rubio susţine că Ucraina are cea mai puternică armată din Europa
Publicat acum 39 minute
Descoperă campusul Facultății de Medicină Veterinară la DC Anima, cu Iuliana Ionașcu - VIDEO
Publicat acum 52 minute
„Felicitări, România!” Ursula von der Leyen, după aprobarea cererii de plată din PNRR de 2,62 miliarde de euro
Publicat acum 53 minute
Directorul FBI, acuzat că a participat la o sesiune de snorkeling într-un loc sacru din SUA, în timpul unei deplasări oficiale
Publicat acum 57 minute
Video / Momentul când o maşină a lovit protestari la Belgrad. Șoferul a fost arestat
 
Cele mai citite știri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close