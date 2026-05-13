DCNews Stiri Topul celor mai doriți angajatori din România în 2026. Cine domină preferințele candidaților și ce așteptări au românii de la locul de muncă
Data publicării: 13 Mai 2026

Topul celor mai doriți angajatori din România în 2026. Cine domină preferințele candidaților și ce așteptări au românii de la locul de muncă
Autor: Tiberiu Vasile

Cum îți găsești mai repede un loc de muncă: aceste programe îți oferă experiență și salariu Interviu angajare. Sursa Foto: Freepik

Un nou studiu realizat în rândul a aproape 11.000 de profesioniști și tineri arată care sunt preferințele candidaților pentru angajatori, salariu și beneficiile clasice.

Microsoft se află pe primul loc în topul general al celor mai doriţi angajatori din România, pentru al şaselea an consecutiv, urmat de Google, Oracle, Bosch România şi ING Bank România, potrivit studiului "Cei mai doriţi angajatori 2026".

Studiul a fost derulat pe un eşantion de 10.892 de profesionişti şi tineri aflaţi la început de carieră din domeniile IT&C, Inginerie, Ştiinţe Sociale şi Economice, Medical şi Farma.

Potrivit cercetării, candidaţii privesc tot mai atent nu doar pachetul salarial, ci şi siguranţa locului de muncă, beneficiile extra-salariale, cultura organizaţională, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală şi oportunităţile de dezvoltare.

Top Cei Mai Doriţi Angajatori

În plus, cercetarea surprinde şi aşteptările legate de inteligenţa artificială: respondenţii îşi doresc de la angajatori traininguri şi suport pentru utilizarea AI, transparenţă privind modul în care tehnologia este folosită, protecţia datelor şi un cadru etic de adoptare.

Ediţia din acest an aduce şi companii nou-intrate în Top 100 Cei Mai Doriţi Angajatori, companii care câştigă tot mai mult teren în preferinţele candidaţilor. Printre acestea se numără: Aumovio Romania, Booking Holdings Romania, JYSK Romania, Profi, Airbus Aerostructures, Mega Image, Auchan, Allianz Services.

Într-un moment în care inteligenţa artificială este în centrul conversaţiilor despre viitorul muncii, studiul a explorat şi modul în care angajaţii se raportează la această transformare şi ce aşteaptă concret de la angajatorii lor în acest sens.

Peste jumătate dintre respondenţi aşteaptă ca angajatorii să ofere traininguri pentru AI

"Peste jumătate dintre respondenţi se aşteaptă ca angajatorii să ofere traininguri şi suport pentru utilizarea AI (55%), să fie transparenţi cu privire la modul în care tehnologia este folosită în companie (55%) şi să garanteze că datele sunt protejate, iar AI-ul este adoptat în mod etic (54%)", relevă studiul citat.

Totodată, aproape jumătate dintre candidaţi solicită oportunităţi concrete de upskilling şi reskilling (50%) şi vor să fie asiguraţi că inteligenţa artificială nu le va afecta negativ locurile de muncă (49%).

Datele indică faptul că angajaţii nu resping tehnologia, ci o condiţionează. Adoptarea AI-ului este acceptată şi chiar aşteptată, însă cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de transparenţă, formare profesională şi implicarea oamenilor în procesul de schimbare.

Pachetul salarial atractiv rămâne criteriul decisiv pentru aproape 7 din 10 candidaţi

"În 2026, atunci când vine vorba de alegerea unui angajator, pachetul salarial atractiv rămâne criteriul decisiv pentru aproape 7 din 10 candidaţi (68%), urmat de siguranţa locului de muncă (60%) şi de beneficiile extra-salariale (59%). Totodată, factorii ce ţin de cultura organizaţională şi de bunăstarea angajaţilor câştigă tot mai mult teren: atmosfera de lucru prietenoasă, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală, recunoaşterea performanţei şi oportunităţile de dezvoltare profesională se regăsesc constant în topul criteriilor, conturând profilul unui angajator ideal care combină stabilitatea financiară cu un mediu în care oamenii se simt valorizaţi", se mai arată în studiu.

Datele colectate sunt prelucrate şi organizate sub formă de rapoarte diferenţiate în funcţie de interesul candidaţilor pentru anumite industrii, de background-ul academic şi nivelul de experienţă, susţin autorii cercetării. Tipurile de rapoarte disponibile sunt: Business, Engineering, IT&C, Retail, FMCG, BPO, Medical şi Farma.

Catalyst Solutions este o companie de consultanţă în resurse umane, specializată în soluţii de recrutare şi employer branding, conform Agerpres.

