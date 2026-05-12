Războiul din Ucraina îmbogățește rapid Coreea de Nord: Cât valorează viața unui soldat trimis de Kim Jong Un pe front
Data publicării: 12 Mai 2026

Războiul din Ucraina îmbogățește rapid Coreea de Nord: Cât valorează viața unui soldat trimis de Kim Jong Un pe front
Autor: Iulia Horovei

kim jong un vladimir putin kim putin Președintele nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Coreea de Nord este unul dintre statele care sprijină în mod direct Federația Rusă în războiul declanșat, în urmă cu mai bine de patru ani, în Ucraina. Dar dictatorul Kim Jong Un nu trimite doar soldați pe front, ci furnizează și arme Moscovei, profitând din plin de conflictul lui Putin la granița României.

Coreea de Nord profită din plin de războiul Rusiei în Ucraina prin furnizarea de arme și soldați Moscovei, transmite agenția de spionaj a Coreei de Sud.

Cum ajută Coreea de Nord, concret, în războiul din Ucraina

Un raport al Serviciului Național de Informații din Seul arată că veniturile estimate în ultimii trei ani ar putea ajunge până la 14 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din producția economică anuală a Coreei de Nord.

Aceasta include transporturi de arme în valoare de miliarde de dolari de la Phenian la Moscova, inclusiv obuze de artilerie, lansatoare de rachete și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune KN-23.

De asemenea, Coreea de Nord ar fi desfășurat aproximativ 10.000 de soldați pe front, împreună cu mii de ingineri și sute de operatori de drone, cu planuri de a trimite încă 30.000, se mai arată în raport.

„Moarte pentru o casă”

Moscova ar plăti personalului nord-coreean aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru serviciile lor.

Familiile celor uciși ar fi tratate ca eroi de război de către dictatura nord-coreeană, primind un „bonus de deces” de 10.000 de dolari și locuințe premium în zona capitalei.

În schimb, Rusia ar fi oferit Coreei de Nord cu valută forte, petrol, alimente și chiar tehnologie militară sensibilă.

Vizitatorii din Phenian în 2025 își amintesc că au văzut mașini de lux circulând pe străzile capitalei, ceea ce sugerează că cel puțin o parte din câștiguri ajunge la elită, scrie tvpworld, care citează publicația de știri sud-coreeană Nikkei.

Stimulul economic este vizibil și în cifre absolute. Potrivit Băncii Coreei de Sud, PIB-ul vecinului său a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai ridicat nivel de când au fost impuse sancțiuni devastatoare regimului în 2016, după testele de rachete balistice intercontinentale.

