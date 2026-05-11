Franța impune măsuri stricte după ce un cetățean a fost testat pozitiv pentru Hantavirus

Autoritățile din Franța au activat măsuri sanitare severe după ce un pasager întors de pe o navă aflată în centrul unui focar de Hantavirus. Decizia vine pe fondul temerilor legate de extinderea infecției și a determinat autoritățile să adopte reguli de izolare și monitorizare.

Conform unui decret aprobat în cursul zilei de astăzi, persoanele care s-au aflat la bordul navei, dar și cei care au intrat în contact direct cu acestea ori cu persoane considerate „cu risc ridicat de infectare”, pot fi obligate să stea în carantină până la 42 de zile.

Caz confirmat în Franța după evacuarea de pe vas

Ministrul Sănătății din Franța, Stéphanie Rist, a anunțat că pacientul confirmat pozitiv a fost evacuat duminică de pe vasul de croazieră unde a izbucnit focarul. Este vorba despre unul dintre cei cinci cetățeni francezi repatriați în ultimele zile.

Publicația Le Figaro scrie că femeia a început să prezinte simptome chiar în timpul zborului spre Franța, după ce nava a ajuns în Tenerife, Spania. Restul pasagerilor evacuați urmează să fie testați din nou, iar în prezent toți cei cinci se află izolați la Paris.

Între timp, autoritățile americane au transmis că unul dintre cei 17 cetățeni ai Statelor Unite repatriați de pe aceeași navă a fost, de asemenea, testat pozitiv. Un alt pasager prezintă simptome compatibile cu infecția.

Franța și Europa monitorizează atent focarul de Hantavirus

Președinta European Commission, Ursula von der Leyen, a mulțumit autorităților spaniole pentru intervenția rapidă și pentru organizarea evacuării pasagerilor. Oficialul european a precizat că instituțiile lucrează „îndeaproape” cu agențiile sanitare pentru gestionarea situației.

Și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății avertizaseră încă de săptămâna trecută că este posibil să apară noi cazuri, în condițiile în care pasagerii și persoanele de contact sunt încă testate.

Operatorul olandez Oceanwide Expeditions a transmis pe 4 mai că la bordul navei se aflau 77 de cetățeni europeni. Totuși, Organizația Mondială a Sănătății a încercat să reducă îngrijorările legate de amploarea focarului și a subliniat că situația nu este comparabilă cu pandemia de Covid-19.

Ce este Hantavirus și cum se transmite

Specialiștii spun că hantavirusul este transmis, în mod obișnuit, prin contact cu rozătoare infectate, în special șobolani. Varianta identificată în acest focar, subtipul Andes, este singura formă cunoscută până acum care se poate transmite și între oameni.

Până în prezent, trei persoane care se aflau pe vas au murit după infectare. Autoritățile din Franța continuă monitorizarea tuturor contactelor apropiate, în timp ce ancheta epidemiologică privind focarul de Hantavirus este în desfășurare, conform Politico.

