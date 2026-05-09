Președintele Consiliului European dă semnalul: UE va trebui să discute cu Rusia
Data publicării: 09 Mai 2026

Președintele Consiliului European dă semnalul: UE va trebui să discute cu Rusia
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu președintele rus Vladimir Putin Preşedintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Uniunea Europeană va trebui să discute cu Rusia, este de părere preşedintele Consiliului European.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sâmbătă deschiderea Uniunii Europene faţă de ideea de a discuta cu Rusia despre asigurarea păcii în Ucraina, transmit dpa și Agerpres.

Cu ocazia Zilei Europei, Costa a afirmat că UE este pregătită să înceapă convorbiri despre o pace justă şi durabilă în Ucraina.

La momentul oportun ar trebui să discutăm cu Rusia despre chestiuni de securitate comune, a spus înaltul oficial european, care a subliniat că UE nu va acţiona pe cont propriu. El a precizat că Uniunea Europeană nu va lua nicio măsură care ar submina iniţiativa de pace promovată de preşedintele SUA, Donald Trump.

CITEȘTE ȘI                -             Vladimir Putin deschide ușa Uniunii Europene, dar așteaptă să fie curtat. Mesaj de la Kremlin

Cu scurt timp înainte de a vorbi la Bruxelles, Antonio Costa a discutat telefonic cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că Uniunea Europeană este alături de Ucraina în lupta sa pentru pace şi în apărarea valorilor noastre europene comune.

Viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană. Aşteptăm cu nerăbdare etapele următoare în procesul aderării voastre cât mai curând posibil. Împreună, construim un viitor european comun, a adăugat Costa. 

Comentarii (1)

Vlad Tepes   •   09 Mai 2026   •   20:50

Portughezul, viclean, incearca marea cu degetul.
Il frige lipsa energiei ieftine de la rusii pe care Europa, degenerata, nu inceteaza sa-i o eticheteze in diverse feluri.
Numai ca, atit timp cit Presedintele V.V. Putin va fi la Kremlin, Europa nu va putea sa-si faca jocurile perfide.
Asa ca, Portugalia sa ia petrol din Angola si Costa sa ne slabeasca !

