Președintele Consiliului European dă semnalul: UE va trebui să discute cu Rusia

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sâmbătă deschiderea Uniunii Europene faţă de ideea de a discuta cu Rusia despre asigurarea păcii în Ucraina, transmit dpa și Agerpres.

Cu ocazia Zilei Europei, Costa a afirmat că UE este pregătită să înceapă convorbiri despre o pace justă şi durabilă în Ucraina.

La momentul oportun ar trebui să discutăm cu Rusia despre chestiuni de securitate comune, a spus înaltul oficial european, care a subliniat că UE nu va acţiona pe cont propriu. El a precizat că Uniunea Europeană nu va lua nicio măsură care ar submina iniţiativa de pace promovată de preşedintele SUA, Donald Trump.

Cu scurt timp înainte de a vorbi la Bruxelles, Antonio Costa a discutat telefonic cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că Uniunea Europeană este alături de Ucraina în lupta sa pentru pace şi în apărarea valorilor noastre europene comune.

Viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană. Aşteptăm cu nerăbdare etapele următoare în procesul aderării voastre cât mai curând posibil. Împreună, construim un viitor european comun, a adăugat Costa.