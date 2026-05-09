Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan: E pentru prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva
Data publicării: 09 Mai 2026

Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan: E pentru prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva
Autor: Ioan-Radu Gava

crin-antonescu_82088100 Crin Antonescu

Fostul lider PNL Crin Antonescu l-a lăudat, sâmbătă, pe președintele Nicușor Dan, pentru discursul susținut cu ocazia Zilei Europei.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Crin Antonescu salută „cu plăcută surprindere“, discursul pe care Nicușor Dan l-a rostit cu ocazia Zilei Europei.

„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei. Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut“, a scris Crin Antonescu.

Crin Antonescu: În atenția celor care se năpustesc cu injurii...

Fostul candidat la alegerile prezidențiale și lider național-liberal a avut un mesaj și pentru contestatarii din mediul online.

„P.S. În atenția celor care se năpustesc cu injurii (lipsite și acelea de imaginație), fără nicio urmă de argument, de rațiune sau (Doamne ferește!) de politețe: eu nu vă consider „boți”, ci idioți reali, în carne și oase, cu minte puțină și ură enormă. Vă puteți desfășura în continuare, atâta puteți, asta e bucuria voastră și contribuția voastră la o Românie „modernă” (ca polul lui Bolojan). Dar trebuie să știți că nu mă enervează, nu mă deprimă, nu mă mai dezgustă. Și nici despre tristețe nu mai poate fi vorba“, a mai scris Crin Antonescu.

