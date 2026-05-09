DCNews Politica Nicușor Dan ia cuvântul: După anularea recepției, președintele României va transmite un mesaj live de Ziua Europei
Data publicării: 09 Mai 2026

Nicușor Dan ia cuvântul: După anularea recepției, președintele României va transmite un mesaj live de Ziua Europei
Autor: Darius Muresan

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, va transmite astăzi, 09.05.2026, ora 11:00, în direct de la Palatul Cotroceni, un mesaj cu prilejul Zilei Europei.

Informația e confirmată de Administrația Prezidențială. 

DC News va transmite, de asemenea, mesajul președintelui.

Ziua Europei este sărbătorită, în fiecare an, la 9 mai, și celebrează pacea și unitatea în Europa, recunoscând realizările UE și privind spre viitor.

La această dată, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a ținut un discurs în care a propus o nouă formă de cooperare în Europa.

Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei vine după anularea recepției

Amintim că săptămâna aceasta Ncușor Dan a anulat recepția de la Palatul Cotroceni din cauza crizei politice interne.

”Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul „Zilei Europei”, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații” a transmis Administrația Prezidențială, miercuri, în contextul crizei politice, generate de căderea Guvernului Bolojan.

A fost anulată și vizita în țara noastră a Robertei Metsola, președinta Parlamentului European.

