Guvernul Bolojan a intrat pe mâna psihologului. Ce face frica din oameni în perioade de criză politică

Nesiguranța, anxietatea, dezamăgirea sau speranța unei schimbări se amestecă rapid în psihicul colectiv, mai ales într-un climat deja marcat de tensiuni și neîncredere. Despre modul în care populația procesează astfel de momente de ruptură politică, despre efectele pe termen lung asupra încrederii în democrație și despre mecanismele psihologice activate în perioade de instabilitate am discutat cu psihologul Radu Leca, specialist în psihologie clinică și psihoterapie.

DcNews - Domnule Radu Leca, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Moțiunea de cenzură, un instrument legal democratic, duce la căderea guvernului. Care sunt, în prima fază, emoțiile predominante pe care le resimte o populație în fața unei astfel de schimbări bruște?

Psiholog Radu Leca - În prima fază, poporul resimte o undă de șoc, urmată imediat de o stare de nesiguranță. Oamenii se confruntă cu o realitate nouă, neașteptată, care le tulbură rutina și predictibilitatea. Această nesiguranță se manifestă prin neliniște și prin întrebări legate de consecințele imediate.



DcNews - Cum se traduce nesiguranța în comportamente sau reacții emoționale la nivel individual?

Psiholog Radu Leca - La nivel individual, nesiguranța se traduce prin anxietate crescută. Oamenii încep să analizeze potențialele efecte asupra vieții lor: locuri de muncă, economii, servicii publice. Analiză generează tensiune și o stare de alertă permanentă.



DcNews - Ce rol joacă istoricul politic al unei națiuni în modul în care cetățenii procesează astfel de evenimente?

Psiholog Radu Leca - Istoricul politic este un factor esențial. O națiune cu o istorie bogată în instabilitate guvernamentală sau în crize politice va reacționa diferit față de una cu o traiectorie mai stabilă. Experiențele trecute modelează așteptările și nivelul de încredere al cetățenilor în instituții. Poporul își amintește lecțiile trecutului.



DcNews - Pe lângă nesiguranță, ce alte sentimente fundamentale ies la suprafață în astfel de momente?

Psiholog Radu Leca - Pe lângă nesiguranță, ies la suprafață frecvent sentimente de dezamăgire, mai ales dacă guvernul căzut era perceput ca având intenții bune sau dacă speranțele investite în el au fost mari. Se manifestă și furie sau frustrare, fie îndreptată spre clasa politică în general, fie spre actorii specifici ai situației. Un sentiment de cinism survine uneori.



DcNews - Cum se manifestă concret dezamăgirea la nivelul cetățeanului obișnuit?

Psiholog Radu Leca - Dezamăgirea se simte ca o trădare a încrederii. Cetățeanul obișnuit percepe că promisiunile făcute nu au fost onorate, că eforturile sale de a crede într-un proiect politic au fost zadarnice. Această senzație generează descurajare profundă.



DcNews - Cum afectează căderea unui guvern percepția asupra funcționării democrației?



Psiholog Radu Leca - Percepția asupra democrației suferă o lovitură. Când procesul politic pare dominat de jocuri de putere sterile sau de manevre care nu servesc interesul public, cetățenii ajung să vadă democrația ca pe un mecanism defectuos sau chiar golit de sens.



DcNews - Ce impact are mass-media asupra stării emoționale colective în perioade de instabilitate politică?



Psiholog Radu Leca - Mass-media deține o influență considerabilă. Canalelor media care accentuează conflictul, dramatismul și acuzațiile reciproce contribuie la amplificarea anxietății și a furiei colective. O presă echilibrată, ce oferă analize obiective, ajută la o mai bună înțelegere a situației.

DcNews - Există și un element de speranță asociat cu căderea unui guvern?

Psiholog Radu Leca - Absolut. Alături de nesiguranță și dezamăgire, speranța unei schimbări pozitive este o emoție frecventă. Mulți cetățeni văd în demiterea unui guvern o ocazie de a corecta direcția, de a avea o conducere mai competentă sau mai aliniată cu nevoile lor. Această speranță este un motor important.



DcNews - Cum reușește o populație să împace aceste emoții aparent contradictorii – speranța și dezamăgirea?

Psiholog Radu Leca - Reconcilierea acestor emoții este un proces. Cetățenii caută să înțeleagă cauzele căderii guvernului și să evalueze potențialul noilor configurații politice. Procesul este marcat de oscilații emoționale, de optimism urmat de scepticism, pe măsură ce se conturează noi scenarii.



DcNews - Care sunt efectele pe termen lung ale instabilității guvernamentale asupra încrederii cetățenilor în viitorul țării?

Psiholog Radu Leca - Pe termen lung, instabilitatea guvernamentală repetată subminează fundamental încrederea cetățenilor în viitorul țării. Aceasta generează apatie politică, resemnare sau chiar dorința de a părăsi țara. Oamenii își pierd speranța în capacitatea sistemului de a genera progres.



DcNews - Cum influențează climatul politic instabil relațiile interpersonale și coeziunea socială?



Psiholog Radu Leca - Relațiile interpersonale și coeziunea socială suferă tensiuni. Discuțiile politice pot polariza comunitățile. Totuși, crizele pot uni oamenii în fața unei amenințări comune, consolidând solidaritatea. Totul depinde de context.

DcNews - Ce rol au liderii politici în gestionarea emoțiilor colective în astfel de momente critice?

Psiholog Radu Leca - Liderii politici au o responsabilitate uriașă. Discursul lor poate calma spiritele, oferi direcție și inspira încredere, sau, dimpotrivă, poate amplifica temerile și genera diviziuni. Liderii transparenți și constructivi au un impact pozitiv.

DcNews - Cum este gestionată dezamăgirea cauzată de speranțele neîmplinite legate de guvernul căzut?

Psiholog Radu Leca - Gestionarea dezamăgirii implică procesarea pierderii, reevaluarea așteptărilor și redirecționarea energiei spre noi obiective sau spre implicare civică. Este un proces de reajustare emoțională profundă.

DcNews - Apare frecvent și un sentiment de furie colectivă? Cum se manifestă aceasta?



Psiholog Radu Leca - Furia colectivă este o reacție comună, mai ales dacă guvernul este perceput ca fiind corupt sau ineficient. Aceasta se poate manifesta prin proteste, prin critici acerbe în spațiul public sau prin pierderea oricărui respect față de instituțiile politice.

DcNews - Cum variază reacția emoțională între diferite grupuri sociale în fața instabilității politice?

Psiholog Radu Leca - Reacția emoțională variază. Cei care au beneficiat de politicile guvernului resimt pierdere. Cei care s-au opus simt satisfacție sau vigilență. Grupurile vulnerabile resimt anxietate sporită. Fiecare grup are o perspectivă diferită.



DcNews - Ce ne spune această experiență despre nevoia umană de stabilitate emoțională?



Psiholog Radu Leca - Această experiență subliniază nevoia fundamentală a omului de stabilitate emoțională. Când stabilitatea externă, cea politică, este zdruncinată, individul caută resurse de echilibru în mediul său imediat sau în sine.

DcNews - Cum influențează astfel de evenimente încrederea cetățenilor în propria capacitate de a influența cursul evenimentelor?

Psiholog Radu Leca - Încrederea în propria capacitate de a influența cursul evenimentelor poate fi diminuată. Cetățenii se pot simți neputincioși în fața unor decizii politice percepute ca fiind luate în sfere inaccesibile. Aceasta generează apatie politică.



DcNews - Ce rol joacă speranța într-un viitor mai bun în menținerea coeziunii sociale?



Psiholog Radu Leca - Speranța într-un viitor mai bun este un liant esențial pentru coeziunea socială. Când oamenii cred că schimbarea va aduce o situație mai bună, sunt mai dispuși să depășească diviziunile și să lucreze împreună. Fără speranță, societatea riscă să se fractureze.



DcNews - Cum afectează climatul politic instabil nivelul individual și colectiv de stres?



Psiholog Radu Leca - Climatul politic instabil crește nivelul de stres individual și colectiv. Incertitudinea, temerile legate de viitor și polarizarea socială contribuie la o stare generală de tensiune și de epuizare.



DcNews - Ce strategii de adaptare psihologică pot folosi cetățenii în aceste perioade?



Psiholog Radu Leca - Cetățenii dispun de multiple strategii. Menținerea conexiunilor sociale, cultivarea speranței prin implicare comunitară, auto-îngrijirea și căutarea de informații echilibrate sunt utile. Se caută sprijin în mediul apropiat.



DcNews - Cum se poate gestiona eficient sentimentul de furie sau frustrare față de clasa politică?

Psiholog Radu Leca - Gestionarea furiei implică recunoașterea emoției, înțelegerea cauzelor și redirecționarea energiei spre acțiuni constructive. Implicarea civică, votul informat și exprimarea pașnică a dezacordului sunt modalități sănătoase.

DcNews - Ce rol joacă sentimentul de apartenență la o comunitate în momente de criză politică?



Psiholog Radu Leca - Sentimentul de apartenență la o comunitate devine vital. Într-o perioadă de instabilitate, oamenii caută sprijin în familii, prieteni și grupuri cu interese comune. Solidaritatea comunitară oferă siguranță emoțională.



DcNews - Cum se menține optimismul atunci când dezamăgirile politice sunt frecvente?



Psiholog Radu Leca - Menținerea optimismului necesită efort conștient. Se cultivă prin concentrarea pe succese locale, prin implicarea în proiecte pozitive, prin relații de sprijin și prin amintirea că schimbarea, chiar lentă, este posibilă. Se caută surse de inspirație.



DcNews - Ce greșeli comune fac oamenii în gestionarea emoțiilor colective în fața instabilității politice?



Psiholog Radu Leca - O greșeală frecventă este generalizarea negativă – a crede că toți politicienii sunt la fel sau că situația nu se va îmbunătăți. O altă greșeală este implicarea excesivă în conflicte verbale sterile, care consumă energie fără a aduce soluții. Se evită, uneori, confruntarea cu propriile sentimente.



DcNews - Cum se poate reconstrui un consens sau o nouă direcție după o astfel de cădere guvernamentală?



Psiholog Radu Leca - Construirea unui nou consens necesită dialog deschis, respect reciproc între diferite viziuni și focusarea pe obiective comune de interes național. Liderii facilitează discuții constructive și propun viziuni realiste. Poporul caută un nou sens.

DcNews - Ce rol joacă educația civică în pregătirea populației pentru astfel de evenimente?



Psiholog Radu Leca - Educația civică joacă un rol esențial. Cetățenii informați despre mecanismele democratice și despre drepturile lor sunt mai bine pregătiți să înțeleagă, să reacționeze constructiv și să participe activ la viața publică. Ei înțeleg mai bine contextul.



DcNews - Cum își păstrează cetățenii sentimentul de agenție personală în fața unor schimbări politice majore?



Psiholog Radu Leca - Cetățenii își păstrează sentimentul de agenție prin implicare la nivel local, prin susținerea cauzelor în care cred și prin vot informat. Chiar și acțiunile mici, cum ar fi voluntariatul, conferă un sentiment de control și de impact.



DcNews - Ce înseamnă, în acest context, „normalitate” pentru o populație?



Psiholog Radu Leca - „Normalitatea” înseamnă revenirea la predictibilitate, la o guvernare funcțională, la servicii publice stabile și la o perspectivă clară asupra viitorului. Este starea în care cetățenii se simt în siguranță și au încredere că instituțiile lucrează în interesul lor.



DcNews - Cum afectează acest climat politic procesul de formare a identității naționale?

Psiholog Radu Leca - Căderea unui guvern poate afecta identitatea națională prin punerea sub semnul întrebării a valorilor și direcției națiunii. Instabilitatea frecventă slăbește sentimentul de unitate națională. Totuși, crizele pot stimula o redefinire a valorilor comune.

DcNews - Ce rol joacă generațiile mai tinere în procesul de adaptare emoțională colectivă?

Psiholog Radu Leca - Generațiile tinere aduc o perspectivă nouă și energie diferită. Ele pot fi mai puțin legate de vechile resentimente politice și mai deschise spre soluții inovatoare. Totuși, ele sunt și mai vulnerabile la influențe, dacă nu beneficiază de ghidaj.

DcNews - Cum se poate preveni instalarea unui sentiment general de apatie politică după dezamăgiri repetate?

Psiholog Radu Leca - Prevenirea apatiei implică educație civică, promovarea transparenței guvernamentale și încurajarea participării cetățenești. Este nevoie de demonstrarea faptului că implicarea individuală contează.

DcNews - Ce rol au liderii spirituali sau comunitari în a oferi sprijin emoțional în aceste perioade?

Psiholog Radu Leca - Liderii spirituali și comunitari oferă sprijin emoțional, promovează unitatea, oferă perspective de speranță și ghidează comunitățile spre acțiuni constructive. Ei sunt un far de stabilitate.

DcNews - Cum influențează percepția asupra corectitudinii procesului de moțiune de cenzură reacția publică?

Psiholog Radu Leca - Percepția asupra corectitudinii procesului este fundamentală. Dacă oamenii cred că moțiunea a fost legitimă, reacția va fi diferită față de situația în care o percep ca manevră politică. Transparența deciziei este crucială.



DcNews - Ce se întâmplă cu speranța atunci când ea este constant înșelată de realitatea politică?

Psiholog Radu Leca - Când speranța este constant înșelată, ea se poate transforma în cinism, apatie sau disperare. Populația poate renunța la a mai crede în schimbare, retrăgându-se din sfera publică.

DcNews - Cum se poate cultiva reziliența emoțională a unei națiuni în fața instabilității politice?



Psiholog Radu Leca - Reziliența emoțională se cultivă prin educație, promovarea valorilor democratice, sprijinirea inițiativelor civice și consolidarea comunităților locale. Se încurajează un discurs constructiv.



DcNews - Ce rol joacă arta și cultura în a oferi un cadru pentru procesarea emoțiilor colective?



Psiholog Radu Leca - Arta și cultura oferă spații vitale pentru procesarea emoțiilor. Ele reflectă experiențele comune, pun în cuvinte sau imagini sentimentele dificile, oferă catharsis și inspiră noi perspective. Ele dotează poporul cu un limbaj pentru a înțelege ce trăiește.



DcNews - Cum se poate reconstrui încrederea pierdută în instituțiile democratice?

Psiholog Radu Leca - Reconstruirea încrederii necesită acțiuni concrete: transparență, comunicare onestă, combaterea corupției și demonstrarea unei guvernări în interesul cetățenilor. Este un proces de durată.



DcNews - În final, Leca, ce mesaj de încheiere ați dori să transmiteți cetățenilor care resimt puternic impactul emoțional al acestor evenimente politice?

Psiholog Radu Leca - Mesajul meu este unul de încurajare și de responsabilitate. Este firesc să resimțim emoții puternice. Este important să ne validăm emoțiile, dar să nu ne lăsăm copleșiți. Să căutăm informații corecte, să ne conectăm cu semenii noștri, să ne concentrăm pe ceea ce putem influența la nivel personal și comunitar și să ne păstrăm speranța într-un viitor mai bun, prin acțiuni responsabile și implicare civică. Fiecare voce contează, fiecare contribuție este valoroasă.

Să judecăm situația actuală prin propriul nostru filtru.