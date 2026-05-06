Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”

Premierul Ilie Bolojan, al cărui Guvern a căzut marți, 5 mai, prin moțiune de cenzură, a transmis un mesaj românilor, în care-i anunță că merge mai departe. În doar 15 minute, numărul reacțiilor a trecut de 20.000. Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că, prin aceste mesaje de forță, Ilie Bolojan ”își pregătește următorul partid, dacă PNL va reveni în zona de logică - cum sper să-l aducă președintele Dan- și va participa la guvernare”.

Vinovați sunt doi. România pierde bani și pe mâna PSD, și pe mâna lui Bolojan

”Domnul Bolojan nu face altceva decât să încerce să blocheze toată România” consideră analistul politic, care reiterează momentul nepotrivit în care PSD a introdus moțiune de cenzură - ”consecințele se vor vedea în pierderi de miliarde de euro, din bani europeni”. Însă, așa cum spunea, în timpul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură, liderul minorităților, vinovați sunt doi. Iar România pierde și pe mâna lui Ilie Bolojan: ”Dl. Bolojan, prin faptul că s-a agățat de putere, cu orice preț, ne-a făcut să pierdem peste 2 miliarde de euro. În plus, nu a plătit facturile pentru antreprenori, pentru investiții, ceea ce împiedică România să închidă mai multe proiecte din PNRR, ceea ce se traduce prin alte miliarde de euro pierdute. Acesta este domnul Bolojan”.

”Acum, Ilie Bolojan își pregătește zona de propagandă, care a fost lansată din timp, de specialiștii foarte profesioniști. Predicatul a fost lansat: am fost schimbat din funcție de premier pentru că am aprins lumina în cămară și acolo erau rozătoarele PSD, care mâncau la cașcaval” subliniază Bogdan Chirieac, în intervenția de la B1 Tv, considerând că premierul dă dovadă de lipsă de moralitate politică. ”Trebuia să-și asume înfrângerea politică și să-și vadă de treabă - de treaba de politician. Când ai luat 281 de voturi împotrivă, e clar că e o problemă cu tine” mai spune analistul.

Cine-i ”ține spatele” lui Ilie Bolojan

Cu privire la ruperea definitivă a PNL-ului de guvernare, Bogdan Chirieac întreabă ”Până unde se merge?”, ridicând problema: ”Interzici PNL-ului să mai participe la orice formă de guvernare. Pe bune? Adică partidul Brătienilor, cel mai vechi din Europa, care a făcut Marea Unire, nu mai intră la guvernare pentru că nu mai vrea dl. Bolojan, pentru că au îndrăznit să-l dea jos?”.

Bogdan Chirieac consideră că-n spatele lui Ilie Bolojan se află ”cea mai dură zonă din #rezist”, ”este toată atașată domnului Bolojan”: ”Va fi deveni noul lider al mișcării progresiste în România, în opinia mea”.

Singura ”problemă” în formarea unui nou guvern PNL, PSD, USR, UDMR

În acest context complicat, analistul politic mărturisește: ”Eu am încredere în domnul Nicușor Dan. Sper să facă ceea ce ne-a spus: cu calm, să trecem de această criză. Sper să vorbească cu PNL-ul să se întoarcă la guvernare. Pentru a avea un pol pro-occidental, clar, care să continue dezvoltarea în România”. Întrebat cine va face, în final, guvernarea, Bogdan Chirieac spune că ”doar Nicușor Dan”, considerând că noul Guvern ar trebui să fie format din aceleași partide, respectiv PNL, PSD, USR, UDMR: ”Exact pe acestea le văd în continuare și asta aștept eu de la președintele Dan. USR-ul nu e o problemă, nu el a făcut criza, acesta-i adevărul, iar acum singura problemă e Bolojan în PNL, că PNL-ul ar rămâne la guvernare fără doar și poate, dar Ilie Bolojan și câțiva susținători ai săi împiedică partidul să ia o decizie”.